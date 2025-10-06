Paolo Vallesi ha sposato la compagna Sara dopo la proposta all’Isola: “È successo veramente”

Foto Instagram Paolo Vallesi

Dopo la proposta di matrimonio in diretta tv, nello studio dell'Isola dei Famosi, Paolo Vallesi ha sposato la compagna Sara Flaherty in una cerimonia intima. Insieme a pochi amici e ai familiari, ha giurato amore eterno alla donna che è tornata a far battere il suo cuore dopo il primo matrimonio naufragato con Cinzia, madre di suo figlio Francesco.

Il matrimonio di Paolo Vallesi

"È successo veramente" ha scritto Paolo Vallesi in un post pubblicato su Instagram, a corredo delle foto del suo matrimonio con Sara Flaherty. "L’idea è nata nei tanti momenti di riflessione che ho avuto per due mesi in una piccolissima isola in Honduras. La ‘proposta’ è stata fatta in modo eclatante e molti tra voi l'hanno condivisa insieme a me e a Sara" ha continuato il cantautore italiano. Dopo la proposta in tv, nello studio dell'Isola dei Famosi, la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno in una cerimonia intima, con le persone a loro care. "La cerimonia è stata fatta invece in modo intimo, davanti solo ai nostri familiari" ha continuato l'ex naufrago prima di ringraziare le persone "che ci vogliono bene".

La proposta di matrimonio in diretta tv

Paolo Vallesi ha chiesto alla compagna Sara Flaherty di sposarlo lo scorso luglio. Nello studio dell'Isola dei Famosi, dopo l'avventura del cantante in Honduras, è andata in scena la romantica proposta che ha fatto esplodere il pubblico in un applauso. "Ho pensato a questo per due mesi. Sara spero di non averti fatto dispiacere. Conoscendomi, non metto mai le situazioni private in pubblico. L'Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare? Spero tu voglia farlo", disse lui alla compagna, visibilmente commosso. Ha superato la timidezza e la riservatezza per dimostrare il suo amore anche davanti al pubblico. La compagna così rispose: "Che domande, certo".