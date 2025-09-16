Valerio Ciaffaroni ha scelto Arianna Mercuri, con Sarah Esposito è finita: le anticipazioni da Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, il romano Valerio Ciaffaroni ha raccontato di avere deciso di approfondire la conoscenza con l’ex tentatrice Arianna Mercuri e di chiudere definitivamente la relazione con la ex fidanzata Sarah Esposito.

Una nuova sorpresa è emersa dalla puntata di Uomini e Donne registrata oggi. Fanpage.it ha appreso che il romano Valerio Ciaffaroni, presente in studio per nuovi aggiornamenti a proposito del triangolo che ha appassionato il pubblico di Temptation Island, ha raccontato di avere deciso di approfondire la conoscenza con l’ex tentatrice Arianna Mercuri e di chiudere definitivamente la relazione con la ex fidanzata Sarah Esposito.

L'ultimo incontro tra Sarah e Valerio: lui le aveva chiesto di vedersi

Risale ad agosto l'ultimo incontro tra Sarah e Valerio, come i due avevano raccontato di fronte alle telecamere di Temptation Island…e poi…e poi. Era stato il romano il primo a cercare la ex compagna, dopo essersi riscoperto innamorato di lei. Sarah – che non aveva mai nascosto di amarlo ancora – aveva accettato di vederlo, per poi raccontare alla redazione del programma di avere fatto l'amore con lui. Ma non si era trattato di un incontro singolo: i due ex fidanzati hanno trascorso insieme quattro giorni, durante i quali Ciaffaroni avrebbe confessato alla Esposito di amarla ancora. Nonostante le premesse incoraggianti, al quinto giorno di convivenza Valerio era tornato sui suoi passi, confidando a Sarah di essere confuso e di volere stare da solo.

Le lacrime di Arianna Mercuri e la decisione di non vedere più Valerio

La single Ary aveva scoperto quanto accaduto tra i due solo di fronte al video mostratole da Filippo Bisciglia durante la registrazione dello speciale su Temptation Island. Ferita, aveva dichiarato di credere alla versione di Sarah a proposito dei sentimenti che Valerio le avrebbe confessato di provare ancora. "Nessuna donna merita di essere trattata così", aveva dichiarato in lacrime, per poi aggiungere di considerare concluso il legame con il romano. Ma a qualche giorno da quel momento, le cose sono nuovamente cambiate e i due hanno fatto sapere di essere tornati insieme.