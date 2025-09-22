Valentina e Antonio di Temptation Island presto sposi, le promesse in diretta: il testimone è Rosario Guglielmi

Valentina Riccio e Antonio Panico si sono scambiati le promesse di matrimonio in diretta nello speciale Temptation Island… e poi… e poi. Testimone Rosario Guglielmi, ex protagonista del programma e ospite speciale Sal Da Vinci, che ha cantanto pe rloro.

Valentina Riccio e Antonio Panico sono i primi protagonisti della seconda puntata di Temptation Island… e poi… e poi, in onda lunedì 22 settembre. Nello speciale dedicato alle coppie, i due hanno raccontato come hanno trascorso l'estate e in che rapporti sono ora. Durante il programma, Antonio ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata.

Valentina e Antonio preparano il matrimonio dopo Temptation Island

Anche dopo l'estate, Valentina e Antonio sono ancora una coppia. Alla redazione di Temptation Island hanno mandato alcuni video in cui si stanno dedicando ai preparativi del matrimonio, dalle bomboniere alla scelta dell'abito da sposa. Arrivati davanti a Filippo Bisciglia, gli hanno regalato in anteprima la bomboniera delle nozze: un corallo di colore azzurro.

"Volevo prenderne uno con le corna, che porta fortuna", ha scherzato Antonio. "Già le ho", ha risposto lei. E ha poi spiegato come procede tra loro: "Tra di noi va bene, ogni tanto battibecchiamo ma siamo usciti più forti di prima"."Stiamo iniziando a vedere la location, per la data stiamo aspettando. Siamo stati allo stadio, l'ho portata come promesso, in curva", ha continuato Antonio.

Che fine ha fatto il gazebo di Antonio: lui lo riporta a Temptation

Filippo Bisciglia ha anche chiesto ad Antonio che fine abbia fatto il gazebo, diventato ormai famoso nel programma. In un video il ragazzo ha spiegato di averlo sistemato dopo che si era rotto. Non soltanto: lo ha anche portato nel programma, con tanto di striscione del Napoli, per farle una sorpresa. "Ti faccio sentire a casa, sotto il gazebo", ha detto. "Mi stai prendendo in giro? Ti sei preso la briga di smontarlo e rimetterlo qua?", ha risposto Valentina piuttosto stupita ma anche delusa da questa sorpresa.

Le promesse di nozze con Rosario testimone

La sorpresa per Valentina, in realtà, non è il gazebo ma la promessa di matrimonio, che Antonio farà proprio a Temptation. Testimone Rosario Guglielmi, che è stato un protagonista del programma, ex fidanzato di Lucia Ilardo, oltre che amico di entrambi. "Ci siamo avvicinati usciti dal programma. Adoro il tuo essere irrequieta, sei dolce e premurosa, lui di questo ne fa tesoro. Riconosco in voi un grande amore, nonostante le difficoltà", ha detto Rosario. Poi il turno di Antonio che, commosso ha detto: "Sei già la mia casa, voglio che tu sia anche mia moglie. Con te ogni giorno è come un gol al novantesimo".