Temptation Island un mese dopo, Antonio: “Il gazebo si è rotto, ma voglio invecchiare con Valentina”

Dopo un mese dalla fine del loro percorso a Temptation Island, Valentina e Antonio tornano di nuovo di fronte a Filippo Bisciglia per raccontargli cosa è successo una volta tornati a casa. Già la fine del loro falò di confronto è stata sorprendente con una proposta di matrimonio inaspettata che ha fatto emozionare Valentina. Ora, la coppia, sembra essere decisa a passare il resto della vita insieme.

"Siamo usciti più forti di prima"

L'arrivo da Filippo Bisciglia è di quelli che più romantici non potevano essere. Antonio e Valentina arrivano mano nella mano e si raccontano: "Dopo questo programma abbiamo fatto un rientro bellissimo, ci siamo riscoperti, quella passione che non avevamo prima, questo programma ci ha fatto bene" dice Valentina e Antonio aggiunge: "Lo avevo detto anche prima, siamo usciti più forti di prima, lei non mi credeva". Dal canto suo Valentina era convinta che la loro storia d'amore sarebbe finita: "No, infatti pensavo che fosse l'occasione per chiudere questa relazione. Però quello che hai fatto, non si fa, certi scherzi non si fanno".

Antonio ha scoperto di essere geloso di Valentina

Nel frattempo i preparativi per il matrimonio sono già stati avviati, Valentina ha visto qualche vestito, il ristorante è già in lista e ci sarebbe anche una data in ballo. Ma Filippo inizia con una serie di domande a raffica e la prima riguarda il Napoli: "Posso rinunciare a qualche partita, però lo spazio ce l'avrà anche lei. Ma la fede per il Napoli non si può controllare" dice Antonio. E a Valentina chiede se continuerà a sbirciare le sue soste al basto, salendo sullo sgabello in giardino: "No, però lo controllo sui social, ma anche lui lo fa" e Antonio ammette di aver scoperto un nuovo lato di se: "Non sono mai stato geloso, questo programma me l'ha fatto scoprire. Come sto amando lei non ho mai amato nessuna donna". E Valentina poi svela di aver fatto qualcosa per Antonio che davvero sarà per sempre: "Anche io ho fatto un passo grandissimo, mi sono incisa il suo nome sulla mia pelle", mostrando il tatuaggio con il suo nome.

Che fine ha fatto il gazebo?

Ma una questione che attanaglia l'Italia intera, dopo aver sentito Valentina nominarlo in più conversazioni: che fine ha fatto il gazebo? Ed è ovviamente Antonio a rispondere: "Si è rotto Filì, non lo abbiamo venduto" e poi aggiunge: "Io voglio invecchiare con lei, già vengo da un fallimento, con lei ho riscoperto la parola amore, perché ti dico la verità, non ci credevo più".