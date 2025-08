Il gazebo di Antonio e Valentina di Temptation Island diventato più famoso di loro, la vicina svela com’è fatto

Il gazebo di Antonio Panico e Valentina Riccio è stato il filo conduttore del loro percorso a Temptation Island 2025 e, dopo la fine del programma, su Tiktok è diventato virale un video postato dalla loro vicina di casa, in cui mostra la famosa struttura: “Ho il gazebo più famoso d’Italia di fronte casa mia”. Il filmato ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore.

Il gazebo di Antonio Panico e Valentina Riccio è stato il filo conduttore del loro percorso a Temptation Island 2025. A parlarne per prima era stata la napoletana, che sfogandosi con il single Francesco aveva accusato il suo partner di rinfacciarle spesso il fatto di averlo comprato per lei, quando nemmeno lo desiderava. Da lì, la reazione furiosa di Antonio, che offrì a Simone Margagliotti di venderglielo, regalando agli spettatori quello che sarebbe diventato uno dei momenti più iconici della stagione. Su Tiktok, la vicina di casa della coppia posta il video della struttura sui social: "Vivono di fronte casa mia".

Com'è fatto il gazebo di Antonio e Valentina di Temptation Island

Il filmato è stato postato su Tiktok da Alessia, vicina di casa di Antonio Panico e Valentina Riccio. I due, originari di Napoli, vivono insieme da anni a Bologna, dove lei lavora come commercialista e lui come agente di commercio. A corredo del filmato, la donna ha scritto: "Ho il gazebo più famoso d'Italia di fronte casa mia" e il video è diventato virale, collezionando in poco più di 24 ore quasi 2 milioni di visualizzazioni, oltre 100mila like e centinaia di commenti.

Tra questi, si distingue uno arrivato da parte di un collega di Antonio: "Mio collega di lavoro, come lo avete visto in tv, così è nella vita reale", ha scritto.

"Il gazebo si è rotto", perché è diventato centrale nella storia della coppia

A parlare per prima del gazebo è stata Valentina, che aveva accusato il suo fidanzato di rinfacciarle spesso quello che fa per lei, dal tagliando dell'auto all'acquisto della struttura architettonica. Ascoltando le sue parole, Antonio era andato su tutte le furie, minacciando di venderlo a Simone Margagliotti. Alla fine, i due sembrano aver risolto i loro problemi e, nell'incontro con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine del programma, il conduttore gli ha chiesto se l'avesse effettivamente venduto. “L’amatissimo e viralissimo gazebo ha fatto una brutta fine, rompendosi”, ha rivelato lui.