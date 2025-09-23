Valerio sceglie Ary a Uomini e Donne ma Sarah lo smaschera con una lettera: “L’ho trovata nella borsa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Temptation Island, Sarah e Valerio si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show oggi sono stati mostrati i filmati trasmessi durante lo speciale del reality, "E poi..e poi", prima che la coppia si ritrovasse per un faccia a faccia. Ad allontanarli la tentatrice Ary, di cui Valerio si è invaghito. Nonostante i tira e molla delle vacanze, il giovane romano ha deciso di proseguire la conoscenza con Arianna. Durante il confronto in studio, però, Sarah ha svelato il contenuto di una lettera ricevuta da Valerio e datata il 3 settembre.

Il confronto tra Valerio e Ary con Sarah

Valerio e Ary sono entrati insieme nello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, martedì 23 settembre. I due, dopo il tira e molla estivo, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza. Valerio ha così archiviato la storia con Sarah e preferito Ary. Sarah, con Maria De Filippi, ha così commentato i fatti: "Me l'aspettavo, perché Valerio ha visto nei video una Sarah distaccata, che ha preso consapevolezza di se stessa. Si è trovato da solo, senza il cuscino da casa e si è dato una nuova possibilità con l'altra ragazza, pur di non stare da solo con i suoi scheletri". Valerio ha allora spiegato di aver risentito Ary e di aver voluto dare una nuova possibilità alla loro conoscenza. Quando Maria De Filippi gli ha fatto notare che dall'ultima registrazione di "E poi..e poi", erano trascorsi solo 4 giorni, ha spiegato: "Sentivo la mancanza di Sarah, ma perché siamo stati insieme per 5 anni. Pensavo di provare sentimenti, invece oggi sento che non ci sono sentimenti". Valerio, allora, ha chiesto a Sarah di dire la verità sui tradimenti del passato, e la ex ha ammesso: "Ti ho tradito fisicamente, e mi è servito". Allora, è intervenuta Ary per commentare il ritorno di fiamma con Valerio: "Sto provando a dargli fiducia. Lui mi ha detto che c'è stata tanta confusione e che voleva ripartire da zero".

La lettera di Valerio per Sarah: "L'ho trovata nella borsa"

Una sorpresa ha travolto il confronto, quando Sarah ha tirato fuori una lettera datata 3 settembre 2025. "Io ho trovato un segreto nella mia borsa. Mi dispiace, non volevo ma c'è troppa incoerenza. Ho traslocato e durante il trasloco ho trovato la lettera" ha dichiarato Sarah prima di leggerne il contenuto. Valerio, nella lettera, ha confessato alla sua ex che il suo cuore continua a fare il suo nome. "Ciao Wendy. Ho provato a convincermi che con il silenzio si potesse guarire. La verità è che il dolore rimane e anche l'amore che provo. Il mio cuore continua a fare il tuo nome", le parole. Ary non era a conoscenza della lettera e ha chiesto giustificazioni al fidanzato. "Era una lettera d'addio", ha spiegato Valerio. "Quando siamo a casa mi dici alcune cose, quando vengo qua mi sento sminuita. Sembra che sto qua inutilmente", ha sbottato Ary. "Lei non c'entra nulla, magari un giorno verrà a dirmi che avevo ragione su alcune cose" ha concluso Sarah prima di lasciare lo studio.