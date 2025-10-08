Valerio Ciaffaroni rompe il silenzio dopo Temptation Island: “Lascio andare ciò che non mi somigliava più”

Valerio Ciaffaroni è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island. La sua storia con Sarah Esposito ha tenuto incollati milioni di telespettatori, tra momenti di crisi, lacrime e colpi di scena che hanno segnato il loro percorso nel reality di Canale 5.

La coppia era entrata nel programma con l’obiettivo di ritrovare equilibrio, ma le cose hanno preso una piega inaspettata. Nel villaggio, infatti, Valerio ha scoperto di provare un sentimento per la tentatrice Ary Mercuri, una consapevolezza che lo ha portato a chiudere la relazione con Sarah. La separazione è stata dolorosa per entrambi, tanto che prima di lasciare l’isola i due si erano stretti in un lungo abbraccio, visibilmente commossi.

Le parole di Valerio Ciaffaroni sui social

Nel frattempo, Valerio ha scelto di rompere il silenzio e di pubblicare un lungo post su Instagram per raccontare la sua verità dopo mesi di critiche e speculazioni. Ha parlato di un periodo segnato da confusione, pressioni e aspettative, confessando che non sempre è stato facile restare lucido o prendere decisioni coerenti. Ha ammesso di aver fatto scelte che dall’esterno potevano sembrare fredde o distanti, ma che per lui rappresentavano l’unico modo per restare fedele a ciò che provava davvero.

Ciaffaroni ha spiegato di aver letto commenti di ogni tipo — alcuni costruttivi, altri dolorosi — ma di averli accettati come parte del “prezzo dell’esposizione”. Oggi, ha detto, si sente più consapevole e in pace con sé stesso: non ha tutte le risposte, ma ha capito di non dover dimostrare nulla a nessuno, se non a sé. Un messaggio che sa di rinascita personale, dopo mesi di tempesta emotiva e di giudizi esterni. “Se in questo tempo ho deluso qualcuno, non era mia intenzione — ha scritto — ma se ho protetto anche solo un pezzo di me, allora forse ne è valsa la pena”.

Il rapporto con Ary Mercuri

Dopo la fine del programma, Valerio e Ary avevano raccontato a Filippo Bisciglia di frequentarsi ancora, mentre Sarah aveva dichiarato di voler ripartire da sé stessa, lasciandosi alle spalle quella storia complessa. Ma la calma è durata poco: durante lo speciale Temptation Island e poi…, la Esposito aveva rivelato di aver rivisto Valerio e di essere stata di nuovo in intimità con lui. Dal canto suo, Ciaffaroni aveva ammesso di sentirsi confuso — diviso tra i sentimenti passati per Sarah e la nuova relazione con Ary. Le tensioni tra i tre sono poi riemerse anche a Uomini e Donne, dove Valerio e Ary hanno confermato di essersi riavvicinati, nonostante le perplessità di Sarah. Oggi, però, la coppia sembra aver trovato un nuovo equilibrio: i due sono tornati sui social con un tenero video insieme, ufficializzando di essere ancora legati.