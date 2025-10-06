Valentina Riccio sbotta contro un’ex di Temptation: “Scrive al mio fidanzato Antonio, situazione ambigua”

L’ex partecipante ha spiegato di aver scoperto uno scambio di messaggi tra il suo compagno, Antonio Panico, e una ragazza che aveva preso parte a una passata edizione del reality, oggi impegnata sentimentalmente.

Valentina Riccio, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha raccontato sui social un episodio che ha suscitato curiosità tra i suoi follower. L’ex partecipante ha spiegato di aver scoperto uno scambio di messaggi tra il suo compagno, Antonio Panico, e una ragazza che aveva preso parte a una passata edizione del reality, oggi impegnata sentimentalmente.

Le parole di Valentina Riccio

Nelle sue stories, Riccio ha chiesto apertamente un parere ai suoi seguaci: “Una ragazza di una vecchia edizione di Temptation Island, tra l’altro anche fidanzata, messaggia con il mio compagno per un fatidico incontro, per una nuova amicizia”. La giovane ha aggiunto di non essere mai stata menzionata nella conversazione, sottolineando di averlo scoperto solo in seguito: “Io, ignara di tutto, noto che in questa conversazione non è mai stato menzionato il mio nome. Nemmeno per il fantastico caffè che dovevano prendersi insieme”.

Valentina ha poi precisato di non voler apparire gelosa o possessiva, ma di considerare la situazione poco rispettosa: “Lo sapete, sono una persona trasparente, rispettosa e con valori. Non voglio sembrare psicopatica o vedere il marcio ovunque, ma… voi come la interpretereste?”. Il nome della ragazza coinvolta non è stato reso noto, ma la vicenda ha attirato l’attenzione dei social. Antonio Panico, al momento, non ha commentato pubblicamente.

Il percorso con Antonio Panico a Temptation

Valentina Riccio e Antonio Panico si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Temptation Island, dove hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Nonostante alcuni momenti di tensione e confronto, la coppia aveva scelto di lasciare insieme il programma, confermando la volontà di proseguire la relazione anche fuori dal villaggio. Dopo il reality, i due avevano raccontato di essere più uniti e maturi, condividendo spesso sui social momenti della loro quotidianità.