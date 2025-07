Come ha reagito il tentatore di Sarah Esposito al suo falò di confronto con Valerio Ciaffaroni a Temptation Island

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il falò tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025 è stato uno dei momenti più emozionanti dell'intera stagione del reality condotto da Filippo Bisciglia. I due hanno deciso di lasciare separati il programma, ma si sono commossi davanti alla fine della loro storia, dimostrando quanto fosse vero il sentimento che li ha uniti negli anni che hanno trascorso insieme. Il filmato che ritrae quel momento, accompagnato dal sottofondo di "Amor" di Achille Lauro, è andato virale sui social ed è stato visto anche da Salvatore Guida, il tentatore a cui Sarah si era avvicinata durante il suo percorso.

Come ha reagito Salvatore Guida al falò di confronto tra Sarah e Valerio

In un video postato su Tik Tok da un suo amico, Salvatore Guida è intento a farsi aggiustare la barba dal suo barbiere, mentre viene pizzicato sui social a guardare il video del falò di confronto tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, la fidanzata a cui si era avvicinato durante le prime settimane nel villaggio. Il single sembra guardare incuriosito la loro commozione: "Quando anche il tentatore si commuove davanti al falò di confronto", scrive l'amico. Per poi aggiungere: "In tutto questo, è stato lui a tentarla".

Il rapporto tra Sarah e Salvatore a Temptation Island

A Temptation Island 2025, il 27enne siciliano si è avvicinato gradualmente a Sarah, con la quale ha intrapreso una conoscenza che, all'inizio, sembrava aver sollevato dei dubbi nell'animo della 24enne, già più volte alla ricerca di attenzioni da altri ragazzi per sopperire alle mancanze del fidanzato Valerio. I due hanno parlato spesso, hanno trascorso dei momenti da soli, come la passeggiata sui cavalli in riva al mare, dove Salvatore non ha esitato a farle complimenti e dirle anche qualcosa di più profondo: "Dietro queste battute, questo scherzare si capisce che c'è molto altro". "Sai perché piango? Perché una persona sconosciuta è riuscita a capire quello che in cinque anni un altro non ha capito", aveva risposto lei. Le cose, poi, sono cambiate quando lei ha visto il suo fidanzato avvicinarsi alla single Arianna, con la quale è anche scattato un bacio.