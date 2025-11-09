Vanessa Incontrada sul matrimonio con Rossano Laurini: “Non me l’aspettavo dopo la separazione”

Vanessa Incontrada sposerà il compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, dopo la lunga separazione durata due anni. L'annuncio è arrivato nelle ultime settimane e ospite di Verissimo oggi, la conduttrice ha raccontato l'emozione e lo stupore che prova immaginandosi moglie. In studio con Silvia Toffanin e Gigi D'Alessio, con il quale sarà in tv il prossimo mercoledì, ha spiegato come procedono i preparativi per le nozze e le sue sensazioni. "Gigi ci ha dato un consiglio che non abbiamo ascoltato", ha dichiarato spiegando che il collega nonché caro amico, gli ha consigliato di festeggiare in maniera intima.

Il cantautore napoletano ha così raccontato: "Il suo compagno spera sempre in un ripensamento, nella festa. Ma lei non ascolta. Le ho detto "sposati e andate a farvi un viaggio", ma lei non ha fatto così". La Incontrada ha scelto un matrimonio intimo, nel quale sono inclusi amici e parenti: "Mio figlio porterà gli anelli. Sono molto felice, Gigi ha vissuto con me momenti non belli. Ora ho una consapevolezza di quello che vado a fare, sono serena" ha dichiarato. Dopo due anni di separazione, la conduttrice ha riscoperto l'amore per il suo compagno, padre di suo figlio, con altre consapevolezze: "Questa cosa mi mancava da tempo. Non poteva essere il miglior momento. Ci siamo riscoperti dopo tanti anni insieme, quindi ora è meraviglioso. C'è stata di mezzo la separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento. La vita sorprende sempre".

Gigi D'Alessio, legato a Vanessa Incontrada da una profonda amicizia, ha raccontato di averle suggerito di seguire il cuore e di godersi la vita: "Le ho detto "fai le cose che ti piacciono, goditi la vita". Formano una famiglia meravigliosa. La vita è breve, vivere con i rimorsi…Solo Dio sa la verità. Lei è una brava donna, sarà un'ottima moglie".