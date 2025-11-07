Antonella Elia e Pietro Delle Piane si prendono una pausa a poco dalle nozze, lei ammette: “Non mi sento pronta”

Antonella Elia ha annunciato che lei e il suo compagno Pietro Delle Piane, con cui avrebbe dovuto sposarsi prossimamente, si sono presi una pausa di riflessione. La confessione nel salotto de La Volta Buona: “È dipeso da tutti e due, ognuno ha le sue parti di colpa”.

Antonella Elia, ospite nella puntata de La Volta Buona del 7 novembre, ha annunciato che lei e il suo compagno Pietro Delle Piane, con cui avrebbe dovuto sposarsi prossimamente, si sono presi una pausa di riflessione. La confessione nel salotto di Caterina Balivo: "È dipeso da tutti e due, ognuno ha le sue parti di colpa".

Le parole di Antonella Elia

A rivelare il momento difficile con il suo compagno è stata la stessa soubrette. Caterina Balivo le aveva chiesto come avesse festeggiato il suo compleanno e cosa le avesse regalato Pietro, quando ha confessato: "In realtà ci siamo presi una pausa, io sono volubile, ho preso un tempo di riflessione perché non mi sento pronta". I due, quindi, non hanno festeggiato insieme, la scelta è dipesa da entrambi: "Ognuno ha le sue parti di colpa", ha aggiunto.

Il rinvio del matrimonio

Solo venti giorni prima, la coppia era stata ospite nello stesso studio per parlare del loro imminente matrimonio, confermando però il rinvio delle loro nozze. La conduttrice li aveva accolti con una battuta riferendosi alla proposta mostrata in TV da Pierluigi Diaco lo scorso aprile, chiedendo quando si sarebbero sposati, ma Delle Piane aveva precisato che il matrimonio si sarebbe fatto, ma che c’erano stati alcuni problemi da risolvere. Niente che avesse a che fare con il loro rapporto, però. Il principale ostacolo – a detta loro – riguardava l’organizzazione dell’evento: Antonella aveva immaginato un matrimonio in Polinesia, ma lì le pratiche burocratiche avevano richiesto circa sei mesi, mentre in Italia la situazione era apparsa complicata a causa del numero degli invitati e dell’organizzazione complessiva della cerimonia. La coppia aveva scelto come nuova location Cortina d'Ampezzo e la data presunta era stata la notte di San Silvestro.