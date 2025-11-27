Balivo incalza Antonella Elia dopo le sue nozze annullate: “Due mesi fa eri innamorata, mi hai presa in giro?”

Programmi tv
Gelo nello studio de La Volta Buona tra Caterina Balivo e Antonella Elia. La conduttrice ha chiesto spiegazioni all’ex soubrette dopo la sua decisione improvvisa di annullare le nozze con Pietro Delle Piane: “A settembre eri qui in studio con lui ed eri innamorata, mi avete preso in giro?”.
A cura di Sara Leombruno
Gelo nello studio de La Volta Buona tra Caterina Balivo e Antonella Elia. La conduttrice ha chiesto spiegazioni all'ex soubrette dopo la sua decisione improvvisa di annullare le nozze con l'ormai ex compagno Pietro Delle Piane: "A settembre eri qui in studio con lui ed eri innamorata, mi avete preso in giro?".

Il confronto tra Antonella Elia e Caterina Balivo

Era il 7 novembre quando Antonella Elia era stata ospite a La Volta Buona per annunciare di aver annullato le nozze con Pietro Delle Piane, ormai suo ex compagno. Tornata oggi nello studio del programma condotto da Caterina Balivo, l'ex soubrette è stata incalzata dalla conduttrice, che le ha chiesto di dare spiegazioni sul suo cambio repentino di idea: "A settembre eri qui in studio con lui ed eri innamorata, o mi avete preso in giro prima o è successo qualcosa di grave dopo".

Elia ha quindi risposto spiegando di provare ancora un sentimento per lui, ma di essersi accorta di divergenze caratteriali che al momento l'hanno spinta a fare dietro front: "Ora sono in lutto, è successo un episodio non più o meno grave degli altri e ho deciso di non sposarmi", le parole. Balivo, non soddisfatta, ha deciso di approfondire la questione, domandandole di che tipo di episodio si trattasse e se ci fosse di mezzo un tradimento. "No, si tratta di questioni caratteriali, del modo di intendere la vita e di agire, io considero il matrimonio una cosa sacra e quindi ho deciso di aspettare", la risposta.

Pietro Delle Piane: “Antonella Elia sparita senza spiegazioni, stavamo progettando il matrimonio”

La versione di Pietro Delle Piane: "Lei sparita senza spiegazioni"

Dal canto suo, Pietro Delle Piane ha riferito una versione diversa dei fatti. Nel corso di un'intervista con Monica Setta a Storie al bivio, ha dichiarato di aver scoperto la decisione della sua ex compagna dalla Tv. Cosa che, però, Antonella Elia nega: "È una barzelletta, una palla", ha spiegato piuttosto infastidita a Caterina Balivo. E ancora: "Ovvio che gli ho detto che mi sono stufata, gli ho spiegato i motivi per cui ho deciso di non sposarmi, non è che improvvisamente vado in Tv e dico una cosa del genere".

