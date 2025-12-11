Antonella Elia delusa da Pietro Delle Piane: “Mi sento umiliata, prende la paghetta facendo le ospitate in tv”

Antonella Elia è tornata nello studio de La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha parlato nuovamente del suo rapporto, ormai finito, con Pietro Delle Piane. I due, da che dovevano sposarsi, hanno annullato le nozze e pare che stavolta della loro storia non ci sia nulla da recuperare.

Antonella Elia e il commento su Pietro Delle Piane

La showgirl commenta, in maniera anche piuttosto puntuale, le ospitate di cui il suo ex compagno è stato protagonista in queste settimana, subito dopo l'annuncio della fine della loro relazione, sebbene avessero annunciato le nozze già da tempo. Nel salotto televisivo di Caterina Balivo, Antonella Elia dice la sua in merito alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex: "Arriverà Natale, ma non cambierà nulla. Sono lacerata ma mi sto anche arrabbiando parecchio". Gli rimprovera, tra l'altro, di essere andato in televisione a sbandierare le loro questioni private, come è successo nel programma condotto da Monica Setta, alla quale Elia ha anche lanciato una stoccata, commentando un video diventato virale sui social con alcuni spezzoni della trasmissione; interviene però la conduttrice ricordandole che anche lei sta facendo altrettanto. Elia, con estrema onestà, risponde alla padrona di casa dicendole:

Hai ragione. Mi sento molto umiliata. Parla di me, prende la paghetta facendo le ospitate televisive… Ognuno di noi poteva riflettere sui nostri rispettivi errori, sarebbe stato meglio gestirla nel privato. Fa i siparietti, ma a me non va bene.

La versione di Pietro Delle Piane

Delle Piane aveva dichiarato che la fine della loro relazione era da addurre ad una sparizione improvvisa da parte della showgirl. Mentre lei aveva smentito dicendo: "Ovvio che gli ho detto che mi sono stufata, gli ho spiegato i motivi per cui ho deciso di non sposarmi, non è che improvvisamente vado in Tv e dico una cosa del genere".