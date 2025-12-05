Pietro delle Piane svela perché è saltato il matrimonio con Antonella Elia: “Ho chiuso, se tornasse non mi troverebbe”

Pietro delle Piane ha chiuso con Antonella Elia. Dopo il matrimonio saltato, non ha intenzione di dare un’altra possibilità alla sua ex compagna. L’attore ha svelato i motivi della rottura.

Continua a tenere banco il matrimonio saltato tra Pietro delle Piane e Antonella Elia. Mentre la showgirl sostiene di non sentirsi pronta per questo passo importante, l'attore chiude definitivamente le porte ed esclude la possibilità di tornare insieme. In una recente intervista rilasciata al programma Storie al bivio weekend, l'uomo ha scritto la parola fine: "Ormai tra noi è finita per me". Sembra non essere più intenzionato ad attendere che la sua compagna gli dia delle spiegazioni.

Pietro delle Piane chiude definitivamente con Antonella Elia. Già nelle scorse settimane aveva accusato la sua compagna di essere sparita senza dargli alcuna spiegazione, dopo essersi rifiutata di convolare a nozze con lui. A suo dire, il matrimonio era previsto per mercoledì 31 dicembre a Cortina. A Monica Setta ha assicurato che per lui la relazione finisce qui: "La storia è chiusa e non la riaprirò più. Se anche tornasse non mi troverebbe più". A giudicare dai toni dell'uomo, dunque, la pausa di riflessione chiesta da Antonella Elia potrebbe trasformarsi in una rottura definitiva.

Perché è finita tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Quanto ai motivi della rottura, il cinquantunenne ha dichiarato che non è successo niente di talmente grave da giustificare la reazione della sua compagna. Secondo la sua versione, si sarebbe trattato solo di "piccoli litigi come mille volte c'erano stati in quasi 7 anni d'amore". Poi, ha fatto un esempio preciso: "Antonella si infastidiva quando i miei genitori, ogni mattina, mi chiamavano per il buongiorno". Infine, ha replicato a chi lo ha accusato di avere sfruttato la relazione con Antonella Elia per ottenere visibilità. A suo dire, questa storia d'amore lo avrebbe addirittura danneggiato: "Facendo l'attore, stare troppo in tv con Antonella mi ha danneggiato".