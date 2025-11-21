Pietro Delle Piane: “Antonella Elia sparita senza spiegazioni, stavamo progettando il matrimonio”

Pietro Delle Piane racconta una versione diversa da quella resa nota da Antonella Elia in merito alla loro separazione. A pochi giorni dall’annuncio con cui la ex valletta di Mike Bongiorno aveva fatto sapere di essersi presa una pausa dal rapporto con il compagno e futuro marito — una pausa, secondo lei, dovuta a una serie di responsabilità comuni — Pietro propone un racconto completamente differente.

Sostiene che Elia lo avrebbe lasciato da un giorno all’altro senza fornirgli alcuna spiegazione, e che lo avrebbe fatto nel periodo più delicato e felice della loro storia: quello in cui entrambi erano impegnati a progettare il matrimonio imminente.

La versione dell’ex compagno di Antonella Elia

“Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall'oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”, ha dichiarato Pietro nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta per Storie al bivio, intervista che andrà in onda nella puntata prevista per domani, 22 novembre.

L’uomo racconta che non sarebbe la prima volta che Antonella decide di prendersi una pausa dal loro rapporto. Era già accaduto in passato ma, a differenza di allora, Pietro sostiene di non essere più disposto a farsi trovare disponibile quando Elia deciderà di tornare.

Perché Antonella Elia avrebbe lasciato Pietro Delle Piane

Elia aveva spiegato di avere deciso di interrompere momentaneamente la relazione con Pietro dopo aver compreso di non sentirsi pronta alle nozze. Ne aveva parlato come di un periodo sabbatico necessario a fare chiarezza dentro se stessa prima di compiere un passo importante come quello del matrimonio.

Ma Pietro ha già chiarito che quella in corso, per quanto lo riguarda, non sarà una pausa temporanea. L’uomo avrebbe stabilito di non essere più disposto a tornare sui suoi passi nel caso in cui la ex compagna dovesse fare chiarezza e volere riprendere la relazione.