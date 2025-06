Antonella Elia annuncia la data delle nozze con Pietro Delle Piane: “L’unico che mi ha fatto pensare alla famiglia”

video suggerito

Antonella Elia è ospite della puntata di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai2, in cui la showgirl nella puntata che andrà in onda il 14 giugno ha annunciato la data delle nozze con il suo compagno Pietro Delle Piane.

L'annuncio delle nozze

Una storia tormentata quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane che, però, ha trovato il suo lieto fine. Arrivata in studio con un anello e una rosa Baccara, la showgirl ha annunciato con estrema felicità il giorno delle sue nozze: "Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro. Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro", è così che ha dichiarato alla conduttrice, che ha accolto con gioia questa notizia. L'idea di diventare marito e moglie era nell'aria già da diverso tempo, dal momento che l'amore che li lega ha fatto anche cambiare prospettive di vita alla nota protagonista della tv:

Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l'unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati

La proposta di matrimonio lo scorso novembre

La proposta di matrimonio, in effetti, già era stata resa nota. Lo aveva detto al settimanale Nuovo lo scorso novembre, quando aveva annunciato che le nozze si sarebbero celebrate in estate, ma in Polinesia. Sulle pagine della rivista, Elia scherzava sull'iniziale reticenza nel pronunciare il fatidico sì: "Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire sì" e infatti così è stato. La loro relazione, complice anche la partecipazione di lei al Grande Fratello e insieme a Temptation Island, aveva subito qualche scossone, tanto che sembravano destinati a lasciarsi in maniera definitiva, ma poi, con pazienza e una certa caparbietà Delle Piane è riuscito a riconquistarla. Da quel momento è iniziata una nuova fase della loro storia d'amore, decisamente più bella e co