Antonella Elia e la stoccata contro Monica Setta: “Sulla sua lealtà ci sarebbe molto da dire”

Antonella Elia lancia una frecciata non indifferente a Monica Setta. A corredo di un video divenuto virale dedicato alla conduttrice, l'ex soubrette ha fatto riferimento a lei come una "grande amica", salvo poi aggiungere un commento che suggerisce che tra loro ci sia qualcosa di irrisolto. Ecco a cosa potrebbe far riferimento.

La stoccata di Antonella Elia a Monica Setta

Il commento è avvenuto a corredo di un video pubblicato da Trash Italiano su Instagram. Il montaggio, che raccoglie alcune frasi celebri della conduttrice di Storie al bivio trasformandole in ironiche previsioni dei mesi del 2025, ha raccolto migliaia di interazioni e decine di reazioni dal mondo dello spettacolo. Tra queste, anche l’emoji del piede lasciata da Giulia Vecchio, simbolo della sua imitazione della Setta al Gialappa Show. In mezzo ai messaggi divertiti degli utenti, la frase della Elia emerge in modo particolare: “Monica una ‘grande amica’… ma sulla cui lealtà ci sarebbe molto da dire!!!”, ha scritto. Un’affermazione netta, che ha immediatamente attirato l’attenzione e generato un’ondata di domande, alle quali la showgirl non ha risposto. E nemmeno Monica Setta, per ora, ha replicato pubblicamente.

Il commento di Antonella Elia

Il contesto: il caso Delle Piane negli studi di Setta

La tempistica però non passa inosservata. Proprio nei giorni scorsi, a Storie al bivio, Pietro Delle Piane, ex compagno della Elia, è intervenuto in trasmissione per annunciare la fine della loro relazione, arrivata a un passo dalle nozze, accompagnando la rivelazione con accuse pesanti. Una decisione editoriale – quella di ospitarlo da solo – che potrebbe aver ferito Antonella. La showgirl ha poi scelto di replicare ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha smentito la versione dell’ex compagno. Delle Piane, a sua volta, è tornato nel programma della Setta lo scorso 6 dicembre per ribadire la chiusura definitiva. Alla luce degli ultimi eventi, il messaggio di Antonella Elia sotto il video virale assume un peso diverso: un breve sfogo, forse, ma carico di sottintesi.