Il motivo dell’astio tra Marini ed Elia al GF Vip: Valeria ha denunciato Antonella a gennaio 2026

L’astio tra Antonella Elia e Valeria Marini, diventato palese con l’ingresso della “showgirl stellare” nella Casa del Grande Fratello Vip, ha un motivo preciso: pochi mesi fa, Valeria ha querelato Antonella per diffamazione.

C’è un motivo che spiega l’astio tra Antonella Elia e Valeria Marini, diventato palese con l’ingresso di quest’ultima nella Casa del Grande Fratello Vip. La “showgirl stellare”, entrata a sorpresa nel corso dell’ultima diretta, è stata accolta con freddezza dalla collega, benché si fossero già incontrate anni prima nello stesso contesto. Proprio a tal proposito, resta memorabile il confronto tra loro sul tema dell’età, con Valeria che aveva provocato Antonella sostenendo che l’altra dimostrasse più anni di quanti in realtà ne avesse. Ma non è quella la ragione che le ha messe l’una contro l’altra: ad allontanarle definitivamente è stata una querela per diffamazione depositata da Marini a carico di Elia all’inizio del 2026.

Perché Valeria Marini ha querelato Antonella Elia

Era stata la stessa Valeria, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, a rivelare di avere querelato Antonella per diffamazione. A spingerla a un gesto così drastico era stata l’intervista rilasciata dall’ex valletta di Mike Bongiorno a Pierluigi Diaco durante una puntata di Bellamà. All’epoca, in diretta dalla trasmissione in onda nel pomeriggio di Rai2, Antonella aveva dichiarato di trovare la collega insopportabile e inadatta al programma: “Non sono più nel cast di Bellamà perché c’è lei e non sopporto di trovarmi nella stessa trasmissione. Mi sta antipatica e ha una personalità di me***”. Di fronte a queste dichiarazioni, Valeria aveva deciso di passare alle vie legali e di farle causa per diffamazione. La denuncia era stata depositata dall’avvocato di Marini a pochi giorni dalla messa in onda della puntata.

Antonella Elia: “Valeria Marini ha fatto una cosa grave pochi mesi fa”

È proprio a questo episodio che Antonella ha fatto riferimento quando, poche ore fa nella Casa, ha raccontato ai coinquilini un precedente che avrebbe irrimediabilmente condizionato il loro rapporto. “Mi ha fatto una cosa grave poco prima che io entrassi nella Casa”, ha spiegato la gieffina, riferendosi proprio alla denuncia depositata dalla collega contro di lei. Una denuncia che, con ogni probabilità – e dato il motivo del contendere – potrebbe essere archiviata.