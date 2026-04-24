Valeria Marini annuncia l’ingresso nella casa del Grande Fratello a Storie al bivio: “Entro domenica”

“Domenica entrerò nella Casa del Gf. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre”. Lo ha detto Valeria Marini in una intervista esclusiva a Monica Setta a Storie al bivio week end.

Fermi tutti: Valeria Marini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha annunciato lei stessa in una intervista esclusiva a Monica Setta, nella prossima puntata di Storie al Bivio Week end, in onda sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai2.

L'annuncio di Valeria Marini

"Domenica entrerò nella Casa del Gf. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l'entusiasmo di sempre". Lo ha detto Valeria Marini a Monica Setta, dopo settimane di tira e molla nelle quali il suo nome è diventato uno dei papabili a entrare in corsa.

Nella Casa ritroverò tante amiche, dalla Mussolini alla Volpe. È un'edizione molto dinamica perciò ho scelto di dire si. In passato me lo avevano proposto ma avevo rinunciato dopo un consiglio negativo di un amico.

Valeria Marini, proprio in settimana da Pierluigi Diaco, aveva fatto sapere che non avrebbe accettato l'offerta, ma evidentemente qualcosa è cambiato nell'ultimora, come d'altronde lei stessa ha raccontato nell'intervista che vedremo questo sabato nel salottino di Monica Setta.

Valeria Marini smentisce Diaco a BellaMà

Sempre a proposito di Diaco, Valeria Marini smentisce il conduttore quando decide di tornare sulla vicenda del carteggio con Pedro Sanchez, nato proprio in seno a una puntata precedente di Storie al bivio Week End. "Hanno scritto che Sanchez non mi ha risposto," ha detto Valeria Marini. "In realtà io ho scritto su instagram a margine delle sue storie e ho ricevuto un feedback. Che sia stato proprio il Presidente a rispondere non lo giurerei, sono cose dei social media manager. Io faccio domande politiche anche a Giorgia Meloni che ho apprezzato particolarmente nella posizione anti guerra e anti Trump. Il presidente americano è un pericolo per tutti".

Una Valeria Marini "anche" esperta di politica, che potremo apprezzare pienamente sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai2.