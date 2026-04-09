Carmen Russo verso il Grande Fratello Vip, ma Enzo Paolo Turchi prova a fermarla: “Devo operarmi”

Sabato scorso, Monica Setta ha anticipato la possibilità di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, tra cui Carmen Russo. Ma Enzo Paolo Turchi correrà a Storie al Bivio per scongiurarlo: deve operarsi e non vuole restare solo.

La notizia più clamorosa sul Grande Fratello Vip non è arrivata da Canale 5. È arrivata dalla Rai. Monica Setta ha aperto la puntata di Storie al Bivio Weekend, sabato scorso, annunciando nuovi ingressi nel reality condotto da Ilary Blasi e facendo il nome di Carmen Russo, showgirl ed ex concorrente del programma. Un fuori programma che ha rimescolato le carte in una stagione che, paradossalmente, avrebbe tutti i numeri per chiudersi in anticipo.

L'edizione più corta, ma non la più tranquilla

Il Grande Fratello Vip in corso è tra i più brevi della storia recente del format: sei settimane circa, con una data di chiusura indicata attorno al 5 maggio. Numeri ridotti rispetto alle maratone infinite che hanno caratterizzato le edizioni precedenti, ma non per questo meno agitate sul fronte delle trattative. Anzi. Più si avvicina la fine, più si moltiplicano le voci su chi potrebbe entrare fino alla fine.

E così è Monica Setta, nel salotto di Storie al Bivio Weekend su Rai2, a citare Carmen Russo come nome in ballo. La showgirl, dal canto suo, ha evitato conferme ufficiali ma non ha smentito, lasciando aperta la porta con quella disponibilità di principio che nel lessico televisivo equivale spesso a un sì in attesa di contratto.

Carmen Russo non è una novità per il reality di Mediaset: ha già vissuto l'esperienza della casa e conosce le dinamiche del programma. Tornarci, in una stagione così corta, avrebbe tutto il sapore del cameo ad alto impatto.

La variabile Enzo Paolo

C'è però un elemento che complica il quadro e che ha tutta l'aria di diventare il vero colpo di teatro della vicenda. Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, sarà ospite proprio di Monica Setta sabato 11 aprile a Storie al Bivio Weekend. Il motivo, secondo quanto trapela, è tutt'altro che televisivo: Turchi deve sottoporsi a un'operazione importante e non vuole affrontare il periodo di convalescenza senza la moglie accanto. La presenza in studio, quindi, avrebbe una funzione precisa: quasi una supplica pubblica affinché Carmen rinunci all'avventura nella casa.