Valeria Marini risponde ad Antonella Elia con una frecciatina: “Io personalità di me**a? I miei ideali volano alto”

"I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti", ha scritto Valeria Marini su Instagram dopo le recenti parole di Antonella Elia. Non c'è un riferimento esplicito alla showgirl ma, visto quanto accaduto di recente, appare a tutti gli effetti una frecciatina alla diretta interessata. Ospite della puntata del 6 gennaio di Bella Ma', la showgirl ha lanciato diverse frecciatine dirette a Marini, in particolare senza giri di parole ha detto: "Io avevo il dentino avvelenato. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe". Il conduttore Pierluigi Diaco ha provato a stemperare la tensione: "Ognuno ha le sue personalità!”. Ma Elia non ha accettato il paragone e con ironia ha risposto: "Oh Dio, questo è un colpo al cuore. Come è possibile? Ma lei ha una personalità di m***a"". Un po' imbarazzato, il conduttore ha provato ad andare oltre.