Vanessa Incontrada annuncia le nozze con Rossano Laurini, l’amore ritrovato e rinato dopo 2 anni separati

Vanessa Incontrada ha annunciato le nozze: l’attrice e conduttrice convolerà a nozze con il compagno Rossano Laurini. Tra loro un amore ritrovato dopo una separazione, che li ha portati separati per due anni. Nel 2008 sono diventati genitori di Isal.

Vanessa Incontrada si sposa. L'attrice e conduttrice ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. La loro è la storia di un amore ritrovato e ricostruito, che li ha portati prima distanti per due anni e poi di nuovo uno accanto all'altra. "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui", ha raccontato la futura sposa.

Vanessa Incontrada annuncia il matrimonio con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada ha annunciato le prime nozze in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, spiegando che la decisione di fare il grande passo è arrivata per entrambi in modo molto spontaneo: "Ci siamo guardati e mi ha detto: “Che ne dici se facciamo questo passo?”, e io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato".

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Al momento la futura sposa non ha rivelato la data del matrimonio, ma si è limitata a dire che "sarà in Toscana dopo l'estate", precisando di essere molto divertita all'idea. Non erano in tanti a sapere della decisione del ‘matrimonio tra ex', visto i due anni che hanno passato lontano prima di riavvicinarsi: "Qualcuno in confidenza ci ha chiesto se ne siamo sicuri. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore". A portare le fedi sarà il figlio, insieme alla sorella maggiore, la primogenita di Rossano Laurini.

L'amore con Rossano Laurini

La storia tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è quella di un amore ritrovato. Si sono incontrati e innamorati nel 2007 e un anno dopo è nato il loro primo figlio, che oggi ha 17 anni. La relazione si è pero interrotta nel 2022, quando hanno deciso di prendersi una pausa. "La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano", aveva raccontato sempre a Vanity Fair a proposito delle motivazioni che li hanno portati distanti. Due anni dopo, nel 2024, il ritorno di fiamma e da allora non s sono più lasciati, fino alla decisione di sposarsi.