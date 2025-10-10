Programmi tv
Luana Ravegnini: “Claudio Lippi aveva 23 anni più di me, mio marito 26. Per me la differenza d’età non conta”

Luana Ravegnini ripercorre a La Volta Buona la sua storia con Claudio Lippi e con il marito Renato Della Valle, entrambi molto più grandi di lei: “Ho sempre avuto relazioni con uomini più grandi, ma non ho mai sentito il peso degli anni”.
A cura di Sara Leombruno
Luana Ravegnini è tornata nel salotto di La Volta Buona e, davanti alla conduttrice Caterina Balivo, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita sentimentale. Con la naturalezza di chi non ha più bisogno di difendersi dai giudizi, la conduttrice e attrice ha parlato degli amori che hanno segnato il suo percorso, dalle storie con uomini più grandi fino al legame, solido e profondo, con il marito Renato Della Valle.

Nel corso della chiacchierata, Ravegnini è tornata anche sulla sua relazione con Claudio Lippi, una storia molto chiacchierata per i 23 anni di differenza tra i due. “La gente criticava tanto”, ha ricordato, spiegando che quando la storia è finita molti hanno pensato che fosse stata lei, la più giovane, a lasciare. “In realtà non è andata così”, ha raccontato. A porre fine al rapporto, infatti, fu lo stesso Lippi, che – come lei ha spiegato – non condivideva più gli stessi desideri: "Io volevo una famiglia, dei figli, lui no, aveva già un passato. Così mi ha lasciata andare, per permettermi di vivere la mia vita".

Oggi, però, Luana parla dell’amore con toni più sereni. Da oltre venticinque anni è accanto all’imprenditore Renato Della Valle, con cui è sposata dal 2008 e da cui ha avuto una figlia. Anche in questo caso la differenza d’età – 26 anni – non è mai stata un ostacolo. "Ho sempre avuto relazioni con uomini più grandi, ma non ho mai sentito il peso degli anni", ha raccontato con il sorriso sulle labbra.

Un amore maturo, costruito nel tempo, che per Luana rappresenta la sua vera felicità, tanto da esclamare: “È lui l’amore della mia vita”. Oggi Ravegnini si mostra per quello che è: una donna che ha imparato ad amare senza schemi, senza lasciarsi condizionare dai pregiudizi, e che, dopo tante esperienze, ha trovato la serenità nella semplicità del suo presente.

