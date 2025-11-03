Francesco Pannofino: “Io e mia moglie viviamo separati, a casa da solo sto bene”

Ospite di La volta buona, Francesco Pannofino ha rivelato che lui e sua moglie, Emanuela Rossi, vivono separati. “Il motivo? Io russo, e lei per farmi svegliare mi dà calci e schiaffi”, le parole.

Francesco Pannofino è stato ospite di La volta buona oggi, lunedì 3 novembre, insieme al figlio Andrea. Il celebre attore e doppiatore ha raccontato un aneddoto sul matrimonio con Emanuela Rossi, sua compagna dal lontano 1989 che ha sposato nel 2011, con il quale però non convive. A Caterina Balivo e al pubblico di Rai1 ha rivelato il motivo per il quale dopo tanti anni insieme, oggi, "vivono in case separate"

Le parole di Francesco Pannofino sulla convivenza con la moglie

Francesco Pannofino ha raccontato che lui e la moglie Emanuela Rossi vivono separati perché "io russo". Per questo motivo la moglie e il figlio Andrea vivono in un'altra casa. "Io russo, e lei per farmi svegliare mi dà calci e schiaffi. Io sono sempre a casa loro, facciamo vacanze, festività insieme" ha dichiarato l'attore e doppiatore che ha ammesso di stare bene da solo. "Ma a casa da solo sto bene, ci sono dei vantaggi perché nessuno ti rompe le scatole. Nessuno ti fa domande, soprattutto di mattina. Da solo nessuno ti chiede niente", le parole.

La lunga storia d'amore con Emanuela Rossi tra alti e bassi

In 36 anni, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, che si sono conosciuti grazie al film Donne sull'orlo di una crisi di nervi per il quale entrambi hanno lavorato come doppiatori, hanno vissuto numerosi alti e bassi. A Mara Venier, ospiti di Domenica In lo scorso gennaio, raccontarono che spesso si sono lasciati rendendosi protagonisti di tira e molla che oggi ricordano con simpatia. Ogni volta si sono riavvicinati perché innamorati. "Abbiamo avuto delle interruzioni, ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte" – disse l'attore – "Lasciati perché abbiamo due caratteri diversi, tornati insieme perché ci amiamo. Ci sono degli ostacoli, momenti in cui si devono affrontare dei problemi. Ma se si ha stima reciproca è meglio stare insieme".