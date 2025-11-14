Andrea Pisani: “Per Beatrice Arnera annullai il mio matrimonio”, chi è l’ex fidanzata che stava per sposare

Il racconto di Andrea Pisani sulla rottura da Beatrice Arnera ha fatto luce sulla loro storia d'amore. Un amore travolgente e appassionato, raccontato sui social con video comici che hanno sempre raccolto migliaia di like, stravolto dall'improvvisa crisi, la terapia di coppia, la fine annunciata in una story su Instagram e poi dalle foto dell'attrice con Raoul Bova. Il comico del duo dei PanPers ha raccontato al podcast di Gianluca Gazzoli tutte le tappe della relazione, iniziata nel 2021.

Un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza era la storia che Pisani viveva prima di innamorarsi di Beatrice Arnera. "Ci siamo incrociati nel 2021. Io mi stavo sposando, mancavano due mesi. Mi ha mandato in tilt, avevo il cuore diviso in due" ha rivelato Andrea Pisani, prima di spiegare il momento in cui avvisò la sua ex fidanzata che si era invaghito di un'altra donna. "Mi faccio tre Margarita e vado a casa e vado a dire a quella persona che non posso sposarmi perché amo un’altra persona. Uno shock di cui adesso non ricordo nulla, se non le vibrazioni, non belle". Lasciò, allora, la fidanzata che stava per diventare sua moglie, di nome Gaia Maccario, per vivere una nuova avventura sentimentale con Beatrice Arnera.

Chi è l'ex fidanzata di Andrea Pisani, Gaia Maccario

La donna che Andrea Pisani lasciò due mesi prima di sposare è Gaia Maccario, sconosciuta al mondo dello spettacolo. È un medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, che risulta privato. La proposta di matrimonio arrivò per lei nel 2020, e fu il comico ad annunciare di aver fatto il grande passo con un post su Facebook. "Qualcuno lo sa già, qualcuno no. Comunque un mese fa le ho fatto quella domanda difficile e mi ha risposto di sì. Onestamente penso che non sia ancora convinta, ma se non dovesse cambiare idea, nel 2021 io e la dottoressa diventiamo una cosa sola", scrisse Andrea Pisani nella didascalia, a corredo di una foto insieme a lei. A cambiare idea, alla fine, fu lui. Nel 2021, a poche settimane dall'incontro all'altare, la lasciò perché innamorato di Beatrice Arnera.