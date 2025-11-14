Beatrice Arnera: “Con Andrea Pisani è finita per molte ragioni. Ho scelto il silenzio per proteggere lui e mia figlia”

Beatrice Arnera ha rotto il silenzio sui social dopo l’intervista di Andrea Pisani nella quale ha rivelato tutti i dettagli sulla fine della loro relazione. L’attrice in una story chiarisce: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne”.

Beatrice Arnera rompe il silenzio dopo il racconto di Andrea Pisani al podcast di Gianluca Gazzoli riguardo la loro storia, giunta al capolinea la scorsa estate. L'attrice, paparazzata di recente con Raoul Bova, non aveva proferito parola su quanto circolava sul suo conto: dopo l'annuncio della rottura con il comico del duo dei PanPers, sui social e in generale pubblicamente aveva dato spazio solo ai suoi impegni di lavoro. Finita al centro della cronaca rosa dopo le dichiarazioni del suo ormai ex fidanzato, ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione in merito alla sua vicenda sentimentale.

"Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne" ha scritto su sfondo nero, in una story pubblicata pochi minuti fa. Ha poi aggiunto: "Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea".

Il suo è un modo per motivare il silenzio assoluto su una vicenda che la vede protagonista, che non aveva commentato fino ad ora. Beatrice Arnera, così come Andrea Pisani, avevano sempre mantenuto riserbo sui dettagli della loro storia d'amore, nota sui social e in tv per i loro video comici che hanno sempre raccolto consensi e migliaia di like. Stavolta, il racconto del comico a PASSA DAL BSMT aveva fatto sì che tutte le tappe della loro relazione venissero date in pasto al pubblico. Ma la vita privata dell'attrice dopo la rottura da Pisani, era già finita al centro della cronaca rosa a causa delle foto pubblicate da Chi che la ritraggono molto vicina a Raoul Bova. Argomento che, come chiarito anche nella story, preferisce non trattare pubblicamente.

Le parole di Andrea Pisani sulle foto di Beatrice Arnera con Raoul Bova

Andrea Pisani nella lunga intervista con Gazzoli ha raccontato che avrebbe voluto "lottare un po' di più" per la loro storia d'amore che nell'ultimo anno aveva dato alla luce la loro figlia, "voluta e stravoluta". E invece, per Arnera era già finta. Dieci giorni dopo la loro ultima seduta di terapia, ha spiegato il comico, "un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto? È stato difficile, quella cosa mi fa stare molto male".