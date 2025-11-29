Un vecchio video di Bova e Arnera torna virale: “Per far sembrare Pisani come Raoul serve il filtro bellezza”

Negli ultimi giorni è tornato virale un vecchio video pubblicato da Beatrice Arnera su Tik Tok nel 2023. Nel filmato, Raoul Bova finge di essere Andrea Pisani, ma migliorato da un filtro bellezza: “Adesso ho gli occhi azzurri”.

Negli ultimi giorni è tornato virale sui social un video pubblicato da Beatrice Arnera nel 2023 su TikTok, in cui l’attrice scherza davanti alla camera insieme a Raoul Bova. Nel filmato, diventato oggetto di commenti e paragoni dopo la sua recente separazione da Andrea Pisani, lei ironizza: “Per far sembrare Andrea come Raoul serve il filtro bellezza”. Una battuta che fa un certo effetto, visto che i due oggi hanno una relazione sentimentale.

Il video di Arnera e Bova tornato virale sui social

Il filmato risale al 2023, quando Beatrice Arnera pubblicò su TikTok un breve sketch registrato accanto a Raoul Bova, con cui oggi fa coppia dopo la rottura con Pisani. Nel video i due si divertono insieme e l'attore, ridendo, finge di essere il suo allora fidanzato Andrea Pisani, ma migliorato da un filtro bellezza: “Questo filtro migliora parecchio…adesso sembro Bova, ho gli occhi azzurri”. A corredo del post, la stessa attrice rimarcava ironicamente il fatto di aver trovato "il filtro definitivo": "Per far sembrare Andrea Raoul Bova devo fare un plauso ai programmatori". All’epoca si trattò di un momento leggero, pubblicato in un contenuto social come tanti altri. Ma oggi, a distanza di due anni, quelle immagini sono state ripescate e rilanciate migliaia di volte, trasformandosi nell’ennesimo tassello della narrazione legata alla fine della relazione della coppia.

La rottura con Pisani e la nuova relazione

Beatrice Arnera e Andrea Pisani si erano conosciuti nel 2021. Nel 2024 era nata la loro bambina, Matilde, ma a settembre l’attrice aveva annunciato ufficialmente la separazione, chiedendo rispetto e silenzio. Dopo i rumors su una sua relazione con Raoul Bova, poi, Pisani aveva scelto di raccontare la sua versione dei fatti nel podcast di Gazzoli, parlando di un dolore improvviso e inaspettato e dicendo di essere stato colpito dalla rapidità con cui la sua ex compagna avesse scelto di voltare pagina. Sono settimane, infatti, che le riviste di gossip pubblicano scatti che ritraggono lei e l'attore in giro mano nella mano, ma entrambi al momento hanno scelto di non commentare pubblicamente.