Andrea Pisani in lacrime per Beatrice Arnera: “Avrei lottato di più, di Raoul Bova ho saputo dai giornali”

Andrea Pisani è stato ospite di Gianluca Gazzoli nel suo podcast Passa dal Basement, dove ha parlato a lungo, sul finire dell'intervista del suo rapporto con Beatrice Arnera. I due ad agosto hanno comunicato di star attraversando un momento di crisi, per il quale avevano deciso di allontanarsi. A distanza di qualche mese, però, la coppia si è definitivamente separata e sono spuntate anche le foto dell'attrice insieme a Raoul Bova, collega di set della fiction Buongiorno Mamma. In questa intervista Pisani si racconta senza filtri, mostrando anche una certa fragilità.

Dopo una lunga chiacchierata, nella quale l'argomento sembrava essere l'elefante nella stanza, Gianluca Gazzoli chiede al suo ospite di parlare di cosa è accaduto con la compagna, Beatrice Arnera, dal momento che la loro era una delle coppie più amate sui social, dove condividevano progetti, ma anche parte del loro quotidiano, ed è proprio per questa ragione che Pisani riconoscere di dover dire qualcosa su quanto è accaduto:

La nostra storia, la relazione ha smesso di andare bene, purtroppo non ne fai mai un discorso di pressione sociale, ma quella c’è comunque, quando una cosa è privata è privata, ma quando l’hai resa pubblica devi sottostare anche a quella narrazione lì, noi sentivamo che le cose non andavano bene e c’è stata questa esigenza di comunicarlo, soprattutto da parte sua, non l’avrei fatto, ci si autorispetta. Anche la narrazione pubblica ha bisogno di alcune tappe, quando l’abbiamo comunicato era inevitabile, prima o poi se ne sarebbe dovuto parlare, perché se no io continuavo a sentirmi dire “Ma Beatrice? Dove sta?”.

Pisani continua manifestando anche un certo disorientamento: "Non ti so dire se abbiamo sbagliato prima o abbiamo sbagliato dopo, io non mi pento di nulla di tutto quello che abbiamo condiviso, perché era tutto vero".

Come è nata la storia d'amore tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera

È in quel momento che il comico fa un passo indietro e racconta come è nata la loro storia d'amore. Dopo essersi incontrati una prima volta nel 2017, riscontrando un certo feeling, e dopo vari tentativi non andati a buon fine, nel 2021 si sono incontrati di nuovo:

Ci siamo incrociati nel 2021, io mi stavo sposando. Rivedo lei e non so perché, ma stavolta non sono stato impacciato, sono stato vulnerabile, molto, mi stavo sposando non era una roba leggera, mancavano due mesi. Questa roba mi ha mandato in tilt, l’ho respinta, pensavo di non poter mandare all’aria una cosa più grande per una cosa che non so neanche dove mi può portare, magari è un’infatuazione. Lei ha spinto molto. Io avevo il cuore diviso in due, alla fine ho scelto la cosa che mi sembrava quella più onesta, non so dove mi porta questo sentimento, ma non posso fare l’altro passo con questo cuore impegnato.

Dopo tanto pensare e riflettere, arriva il momento di prendere una decisione, seppur sofferta, ma come sottolinea Pisani, senza dubbio la più onesta:

Ho finito di girare il film, sono stato dieci giorni in cui piangevo tutti i giorni. Mi ricordo ancora, festa di fine produzione del film, mi faccio tre Margarita e vado a casa e vado a dire quella persona che non posso sposarmi perché amo un’altra persona. Uno shock di cui adesso non ricordo nulla, se non le vibrazioni, non belle. Non mi vergogno di niente, penso di essere stato onesto, di averla rispettata. Era più comodo fare tutt’altro.

Da quel momento è iniziata la loro storia d'amore, condividendo mesi raminghi a Milano prima di trovare la casa che in questi anni è stata il teatro dei loro video e dei loro racconti:

Era vita vero e ti dico, anche la forza di quei contenuti era proprio quello, ma quanto trasuda di realtà una cosa vera, era genuina al 100% e quei contenuti li ha amati tanta gente, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo costruito tantissimo insieme. Lei ha scoperto di poter fare dei lavori che non poteva fare, Io l’ho guardata e le ho detto “tu sei la più brava di tutte” e lei si è fidata, adesso ha due mestieri in più, fa la comica, l’artista, riempie i teatri.

L'inizio della crisi e il dissing a Lol 6

Poi, qualcosa è cambiato: "Io in questo momento sono molto confuso, è un momento di transizione emotiva, è molto difficile parlarne" e lo ha fatto in un modo che rispecchiava anche il suo stato d'animo, la sua sofferenza, attraverso il dissing piuttosto brutale a Lol 6: "Era il mio modo di esorcizzarlo e quanto stavo soffrendo, io l’ho rivista e in quella faccia lì io ci ho visto sofferenza". Il comico racconta come ha affrontato il momento in cui gli è stato detto che le cose non stavano andando per il verso giusto:

Era appena successo il fattaccio dal punto di vista mediatico, erano appena uscite le foto e l’ho vista come esigenza mia, non è solo finita la storia è successo un casino dopo che riguarda un’altra persona. A me cambia la vita da un momento all’altro, apprendo di problematiche relazionali, che arrivano nel giorno in cui la donna si rompe i coglioni per qualcosa e come tutti gli uomini diciamo “ma in che senso, scusa?”

Da quel momento, però, la difficoltà più grande è stata capire come andare avanti, prendendosi ogni responsabilità, col desiderio di salvare tutto il possibile:

Le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua, c’è una bambina, le difficoltà possono essere gravi, io sono stato me stesso con le mie responsabilità, un compagno che magari non è stato abbastanza, non sono qui a dire che sono una vittima del sistema. Noi abbiamo avuto una figlia voluta e stravolta, abbiamo superato gravidanze interrotte, abbiamo vissuto il momento della ricerca di un figlio con grande partecipazione, la bambina arriva, una gioia incredibile, arriva dopo anni di tentativi. I nostri lavori non sono semplici, abbiamo vissuto un periodo difficile, sono responsabile di questa crisi, ma pensavo “un secondo, abbiamo qualcosa di grosso tra le mani”, per me serviva lottare un po’ di più, lei dirà qualche altra cosa.

Il periodo era quello di aprile, maggio, quando hanno poi iniziato a girare un film insieme, scritto da Pisani: "Dovevamo essere una coppia che si creava, nel momento in cui ci stavamo sgretolando, non vedevo l'ora di girare quel film, ma l'ho vissuto malissimo".

Andrea Pisani e la scoperta delle foto di Arnera e Bova

Dopo le riprese del film, Beatrice sente l'esigenza di comunicare la loro crisi: "Io non so quando ci siamo lasciati, ma considero dall'ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c'era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto?". Pisani aggiunge: "È stata difficile, non ho voglia di giudicare. Non c'è una grande comunicazione in questo momento, ci atteniamo al bene della bambina". E ancora:

Quella cosa mi fa stare molto male, decido di non dire niente, loro non fanno comunicazioni, poi ne esce un'altra, poi un'altra. La gente che mi chiede, e io ho detto senti sputo rime. Penso di essere stato umano in quella roba lì, ho deciso di farlo con i miei amici lì davanti. Un'esigenza ce l'avevo. Dagli articoli ero sempre un trafiletto, non ho problemi di ego, ma c'è una persona che sta male e non ha la possibilità di esprimersi. Mi sento vittima di una cosa più grande.

La commozione per la distanza dalla figlia

E ancora: "Io mi sono trovato la vita devastata. Quando non stai più insieme, si cerca di salvaguardare il nido familiare, ma uno a Milano, una a Roma. La bambina è a Roma, mi vien già l'occhio". Pisani continua: