Andrea Pisani a LOL 6, il dissing contro l’ex Beatrice Arnera e Raoul Bova: “L’ispirazione nasce dalla rabbia”

Con un video spoiler della nuova edizione di LOL – Chi ride è fuori che uscirà nel 2026, Andrea Pisani sembra lanciare una frecciata diretta alla sua ex Beatrice Arnera e a Raoul Bova. Non è stata confermata la natura del rapporto tra i due attori di Buongiorno mamma, ma le foto che li ritraggono sorridenti mentre passeggiano, mano nella mano, sembrerebbero lasciare poco spazio a dubbi. E la loro vicinanza sembra aver scottato Andrea Pisani, ex di Arnera e padre di sua figlia, che durante le registrazioni di LOL 6 ha fatto irruzione nella camera dei comici per un rap a sorpresa nel quale cita proprio Raoul Bova.

Il rap di Andrea Pisani su Raul Bova

"È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026" recita la didascalia del post aggiunto poco fa da Andrea Pisani nel quale mostra un video spoiler della nuova edizione di LOL 6. Il comico affianca insieme a Federico Basso i conduttori Angelo Pintus e Alessandro Siani, nel tentativo di dare fastidio ai concorrenti. Non sappiamo se è riuscito a far sorridere qualcuno, ma con il suo rap in casa ha spiazzato sicuramente gli appassionati di gossip. Nel video spoiler recita: "Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova". Sebbene il nome dell'attore sia bippato nel video, la frase finale è apparsa chiara a tutti.

Da dove nasce il nuovo gossip tra Beatrice Arnera e Raoul Bova

Prima l'annuncio della crisi, poi il gossip con Raoul Bova: negli ultimi mesi Beatrice Arnera è finita al centro del chiacchiericcio per le sue vicende sentimentali. A inizio settembre annunciava di essere in crisi con Andrea Pisani, suo compagno dal 2021 e padre di sua figlia nata oltre un anno fa. E poche settimane dopo, complici i ruoli da protagonisti della stessa fiction, Buongiorno mamma, lei e Raoul Bova erano al centro della cronaca rosa per una presunta relazione segreta. A documentare la loro frequentazione sono state le foto dei paparazzi, pubblicate dal settimanale Chi due giorni fa. I due attori sono stati fotografati sorridenti e complici, durante una passeggiata mano nella mano. Nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati riguardo la natura del loro rapporto, ma la frecciata di Andrea Pisani sembrerebbe essere un chiaro indizio che un segreto tra i due ci sia.