Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a pranzo: “Baci, carezze furtive e un pianto inaspettato”

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

I due attori, che recitano insieme nella fiction “Buongiorno Mamma” attualmente in onda su Canale 5, sono stati fotografati insieme a Roma in “atteggiamenti complici”. L’indiscrezione: “Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affettuosa intimità”.

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati fotografati insieme a pranzo in un noto ristorante romano. I due attori, che recitano insieme nella fiction "Buongiorno Mamma 3" attualmente in onda su Canale 5, erano insieme a pranzo. L'indiscrezione: "Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l'affettuosa intimità".

L'indiscrezione su Raoul Bova e Beatrice Arnera

Secondo quanto riportato da Dagospia, Raoul Bova sarebbe stato avvistato a Roma, al ristorante “Quinto”, in compagnia di Beatrice Arnera, attrice trentenne con cui condivide il set della fiction "Buongiorno Mamma", attualmente in onda su Canale 5. L’indiscrezione parla di gesti affettuosi e una evidente complicità tra i due, tra "baci galeotti, abbracci e carezze furtive" che avrebbero attirato l’attenzione dei presenti, fino a un "improvviso pianto dell’attore", che non sarebbe riuscito a trattenere la commozione. In mancanza di una conferma o smentita da parte dei diretti interessati, quella riportata da Dagospia resta al momento solo un'indiscrezione, visto che i due potrebbero aver deciso di trascorrere semplicemente qualche ora insieme tra colleghi, anche in virtù del tempo trascorso insieme sul set della fiction Rai.

L'avvistamento dopo lo scandalo Ceretti

Quello di Bova con Arnera è un avvistamento che arriva dopo le polemiche scoppiate nei mesi scorsi per gli audio e le chat dell'attore con Martina Ceretti, resi pubblici da Fabrizio Corona e finiti al centro delle cronache di gossip per tutta l’estate. Solo qualche settimana fa, l'attore era stato ospite a Verissimo e aveva commentato pubblicamente per la prima volta lo scandalo, dichiarandosi assolutamente estraneo a responsabilità: "Se sei convinto di esserti comportato nel migliore dei modi con te stesso bisogna camminare a testa alta. È stata ripresa la notizia da una persona che pubblica su un sito delle notizie che provenivano da illecito. Bisognava bloccare in partenza il tutto, forse", le parole.