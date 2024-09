Vanessa Incontrada: “Ho vissuto un amore tossico, è stato atroce. Oggi sono felice con Rossano Laurini”

video suggerito

Vanessa Incontrada sta vivendo un periodo felice della sua vita sentimentale. La conduttrice ha deciso di dare una seconda possibilità al matrimonio con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, dopo un periodo di lontananza. "La separazione è stata necessaria, abbiamo deciso di ripartire consapevoli degli errori", ha raccontato al settimanale F. Poi la rivelazione sul suo passato, quando era rimasta bloccata in un amore tossico che le stava facendo del male, dal quale è riuscita a uscire.

Vanessa Incontrada racconta di aver vissuto un amore tossico

Intervistata dal settimanale F, Incontrada ha raccontato di essere rimasta bloccata in un amore tossico, in cui non si sentiva felice e tranquilla. "Questo mi ha dato la forza di chiudere. C'erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell'altra persona, per me era atroce", ha spiegato a proposito del suo passato sentimentale. Una situazione difficile da cui però è riuscita ad uscire, arrivando alla consapevolezza che "mi stava e mi stavo facendo del male". Nonostante ne sia uscita da tempo, ancora oggi riconosce quanto sia difficile "cadere in relazioni sbagliate" e alcune persone, nonostante "noi donne siamo convinte di poterle salvare", non cambieranno nemmeno con il passare del tempo.

L'amore con Rossano Laurini

Il matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, ha vissuto negli anni momenti di alti e bassi. Era stata la stessa conduttrice, in un'intervista a Vanity Fair nel 2022, ad annunciare di essersi allontanata per una pausa di riflessione. Poi, a maggio di quest'anno, alcune foto avevano riacceso le voci di un ritorno di fiamma. "La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano. Tra le domande che mi sono posta in quel periodo c’era: posso pensare a una vita senza di lui? Un pensiero condiviso che ci ha fatto decidere di ripartire consapevoli degli errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli", ha spiegato oggi Incontrada. E ha poi precisato: "Si dice che i vasi rotti non tornano più come prima, nel nostro vaso le crepe non si vedono. Oggi stiamo vivendo un periodo molto felice".