Simona Tagli: “A maggio sposerò il padre di mia figlia. Il primo matrimonio annullato dalla Sacra Rota”

Simona Tagli è stata ospite di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta e che andrà in onda sabato pomeriggio. La conduttrice ha parlato del suo privato, delle novità che la attendono, come il matrimonio con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia.

Il matrimonio dopo una storia tormentata

Le nozze saranno in primavera spiega nel salotto televisivo di Monica Setta: "Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Abbiamo già la data, 13 maggio prossimo", una notizia bellissima che porta una gioia immensa in una coppia già piuttosto tormentata, come è proprio Simona Tagli a raccontare, specificando che le nozze si celebreranno in chiesa:

Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia. Adesso però è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposo il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota.

I due hanno avuto una figlia nel 2005, ma dopo poco si separano, affrontando una rottura piuttosto problematica, come Tagli dirà in più occasioni, soprattutto in merito all'affidamento della bambina. Dopo aver trovato un accordo, a distanza di diversi anni, i due si sono riavvicinati ed è scoppiata nuovamente la passione.

Il voto di castità rotto dal ritorno dell'amore con Ambrosoli

Il matrimonio desiderio che si è avverato per la conduttrice che, in realtà, durante la sua partecipazione al Grande Fratello aveva raccontato anche del suo famoso voto di castità, che tanto aveva fatto discutere. La showgirl, infatti, aveva dichiarato di aver fatto il voto perché sperava che l'amore con l'ex potesse tornare e quando è accaduto che ci fosse un riavvicinamento, ha sperato che fosse definitivo: