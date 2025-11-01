Antonella Fiordelisi: “A Tale e Quale scartata anni fa, è un traguardo. Mi volevano più magra, dissi no alla moda”

Per Antonella Fiordelisi Tale e Quale Show rappresenta un traguardo, come ha raccontato a Fanpage.it: “In questi tre anni mi sono messa in gioco, anche dopo il no al primo provino”. Nel 2022 concorrente del GF Vip e prima ancora campionessa di scherma con il sogno della moda, a cui però ha detto no: “Mi dissero che dovevo dimagrire”. E sull’amore con Giulio Fratini: “Delle sue ex non mi interessa”.

Antonella Fiordelisi ama mettersi in gioco e non si ferma davanti a un no. Sognava Tale e Quale Show e, dopo un primo rifiuto, è riuscita a realizzare questo traguardo. Concorrente ufficiale di questa edizione, ha portato sul palco personaggi sempre diversi, da Gaia alla più recente Clara, passando per Anna Pepe che le ha fatto pubblicamente i complimenti.

Nel 2022 nella casa del Grande Fratello Vip, esperienza di cui non si pente ma che "mi ha resa più forte caratterialmente". Prima ancora campionessa di scherma con il sogno della moda, a cui però ha detto no: "Mi chiesero di perdere 4 chili perché ero troppo muscolosa, ma capii che non era quello che volevo fare davvero e rifiutai". Da 9 mesi è felicemente fidanzata con Giulio Fratini: "È stato un colpo di fulmine, non ci siamo più staccati". Delle sue ex, come Elisabetta Gregoraci, non le importa: "Preferisco non parlarne, ma diciamo che io non la sento e nemmeno lui. Ognuno per la sua strada".

In queste settimane a Tale e Quale ti abbiamo visto nei panni di diverse cantanti, da Elodie alla più recente Clara. Come ti approcci alla preparazione?

Durante la settimana facciamo circa 4 ore di lezioni tra canto, recitazione e ballo quando occorre, perché non tutte le esibizioni prevedono una parte coreografica. Poi in realtà la maggior parte del tempo la passiamo alla prova trucco, oltre 10 ore a settimana. Il giovedì e il venerdì sono i giorni più pesanti. Quando sono a casa mi concentro nell'imparare a memoria il testo della canzone che mi è stato assegnato. Inizialmente vedermi con un altro viso mi sembrava strano, ma adesso devo dire che mi ci sono un po' abituata.

Sei tu a scegliere chi imiterai o ti viene assegnato?

Sono gli autori che decidono cosa farci cantare, principalmente in base alla nostra voce e anche a un fattore estetico. Per esempio, io sono molto alta e non posso imitare un' artista minuta.

Pensi che finora le assegnazioni ti rispecchino o avresti voluto portare un percorso diverso?

Finora tutte le assegnazioni mi sono piaciute e anche le esibizioni alla fine sono riuscite al di sopra delle mie aspettative.

Anna Pepe ti ha anche fatto i complimenti pubblicamente quando hai cantato 30 gradi.

Anna Pepe era l'unica di cui conoscevo il brano già a memoria. Dopo l'esibizione mi ha scritto su Instagram ‘Sei stata forte' e mi ha fatto i complimenti. Non mi aspettavo che la vedesse e la condividesse anche sul suo profilo.

Antonella Fiordelisi durante la preparazione per l’esibizione di Anna Pepe

Cristiano Malgioglio esagera nei giudizi?

Inizialmente pensavo che fosse un po' troppo severo, in realtà con il passare delle settimane ho capito che quello è il suo modo di fare con tutti i concorrenti. A volte esagera, ma fa parte della sua personalità. Credo che sia giusto mettere un giudice così in ogni programma, perché fa ascolti ed è una persona che tiene lo spettatore incollato alla tv, soprattutto quando è pungente nei giudizi. In quello che dice c'è sempre un fondo di verità.

C'è una critica che ti ha ferita più delle altre?

In realtà le critiche non mi feriscono, perché anche quando Malgioglio mi dice "sa cantare ma non si è mossa bene", riconosco che è vero perché magari quella settimana mi sono focalizzata meno sul ballo. Vorrei che prima della fine del programma mi facesse un complimento, sarebbe una soddisfazione.

A proposito di complimenti, Alessia Marcuzzi è stata addirittura accusata di essere “pagata per dare giudizi positivi ad Antonella’.

Mi dispiace che sia stata attaccata da qualcuno per aver speso belle parole nei miei confronti. Credo che questo comportamento sia legato al fatto che è l'unica donna in giuria, perché anche Giorgio Panariello e Nicola Savino mi hanno dato un ottimo voto ma non sono stati in alcun modo criticati. Mi succede spesso, quando raggiungo un risultato positivo nella mia carriera arrivano gli haters e iniziano a farsi sentire.

Eppure sotto i post delle tue esibizioni si leggono solo commenti positivi.

Sicuramente ho una fanbase molto forte e sono di più le persone che mi fanno complimenti rispetto a quelle che mi attaccano, però anche i commenti negativi non mancano. Spesso mi dicono che sono "troppo in alto in classifica" e che non meriterei quel posto perché non so cantare.

Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show

Hai detto che Tale e Quale è un traguardo che arriva dopo 3 anni in cui hai scelto di “cambiare tutto". Cioè?

In questi tre anni mi sono dedicata a mettermi in gioco, a imparare a cantare, ballare e recitare, a fare cose che non avevo mai fatto prima. Grazie a questo programma mi sento più sicura di me stessa e in più è un'esperienza che ho sempre voluto fare, tanto che avevo già fatto il provino una prima volta ma non ero stata presa.

Tre anni fa il GF Vip: è stato un trampolino di lancio o un’esperienza di cui ti penti?

Non mi pento di averlo fatto, anzi, mi è servito perché mi ha resa più forte dal punto di vista caratteriale. Ero da sola in una Casa con tante persone diverse, è stata un'esperienza completamente nuova.

È vero, secondo te, che oggi ci sono dei pregiudizi nei confronti di chi viene dai reality?

In passato ci sono state persone che hanno avuto pregiudizi nei miei confronti e si sono fermati all'apparenza, giudicandomi solo per la bellezza e non per quello che realmente so fare. Chi invece ha voglia di conoscermi e andare a fondo, non si è mai fatto influenzare dal mio passato nei reality.

Facendo un passo indietro nella tua carriera, prima della tv c’era la scherma: perché hai lasciato?

L'anno dopo aver vinto la medaglia di bronzo al campionato nazionale, le gare più importanti iniziavano a non andare bene come prima. Inoltre era un periodo in cui cominciavo a ricevere chiamate per andare ospite in tv e così ho deciso di lasciare lo sport, dove non avevo più le mie soddisfazioni, ed entrare in questo mondo.

A 15 anni sei stata scelta da una famosa agenzia di moda a Milano ma ti hanno chiesto di perdere peso. È per questo che hai rifiutato?

Mi dissero che dovevo lasciare la scherma perché ero troppo muscolosa per loro e che dovevo perdere 4 chili. Se avessi cambiato queste due cose, allora avrei potuto sfilare per brand importanti. Queste richieste mi facevano capire che non era quello che volevo fare davvero e così decisi di non accettare. Dimagrire perché te lo chiedono gli altri non è una cosa bella e non avrei mai potuto sottostare a queste richieste.

Pensi che oggi ci sia ancora l’idea che le modelle debbano rientrare in determinati standard di magrezza o ci sono stati dei passi verso l’inclusività?

Secondo me sta cambiando qualcosa e si stanno iniziando ad apprezzare anche donne più formose e con più curve in passerella e nei servizi fotografici. Tuttavia, molte ragazze sono ancora ossessionate dal proprio corpo e si ammalano, smettendo di mangiare pur di essere magre a tutti i costi.

Che rapporto hai oggi con il tuo corpo?

Mi sento molto a mio agio quando mi guardo allo specchio e mi piaccio. Mi alleno e mangio quello che voglio, senza alcun tipo di restrizione.

È sempre stato così?

Da piccola ero peggio (ride, ndr). Mi piaceva il fatto di essere muscolosa e se qualcuno mi diceva di perdere peso, io quasi lo mandavo a quel paese.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

Sei felicemente fidanzata con Giulio Fratini, è stato un colpo di fulmine?

Stavo vivendo un periodo in cui non volevo fidanzarmi, ero molto concentrata sui miei obbiettivi e non avevo intenzione di frequentare nessuno. Un giorno un'amica mi ha detto che un suo amico voleva conoscermi, anche se in realtà lui sapeva chi fossi già da tempo attraverso i social. Così mi sono decisa e abbiamo iniziato prima a scriverci sui social e poi a vederci a Milano. Ci siamo piaciuti da subito ed è stato un colpo di fulmine. Da allora non ci siamo mai staccati.

Hai raccontato che lui è il tuo opposto, “odia le telecamere e non ama l’attenzione”: quindi è vero che gli opposti si attraggono?

A differenza mia, lui odia farsi fotografare e stare davanti alle telecamere. Non è il suo mondo e non gli interessa (Giulio Fratini è un imprenditore, ndr). Nella seconda puntata di Tale e Quale era venuto a vedermi tra il pubblico e so che per lui è stato un grande sforzo. L'hanno anche inquadrato le telecamere e da quel momento ha detto che non sarebbe più venuto. In realtà, a parte questo aspetto dello stare sotto i riflettori, siamo molto simili. Lui è sensibile, gentile e tranquillo, come me ama stare a casa a vedere un film anziché uscire a fare festa.

Ti ha mai frenato il suo passato sentimentale nella conoscenza?

Di quell'aspetto non mi è mai interessato niente, però inizialmente ho pensato di essere troppo piccola per lui a livello di età, dal momento che ha sempre frequentato donne molto più grandi.

Con la sua ex Elisabetta Gregoraci pace fatta?

Preferisco non parlarne, ma diciamo che io non la sento e nemmeno lui. Ognuno per la sua strada.

Cosa ti auguri per il futuro?

Dal punto di vista lavorativo spero di continuare a migliorare e fare nuove esperienze. Mi piacerebbe la conduzione di un programma, ma magari anche un ruolo da opinionista. Sono tante le cose che vorrei fare. In amore invece mi sto godendo al massimo la relazione e spero che vada sempre meglio. Sono una che vive molto il presente, poi se le cose andranno come devono, inizierò a farmi un'idea anche sul futuro. Per ora stiamo bene così e da nessuna delle due parti c'è una spinta per andare a convivere. Io vivo a Milano e lui a Firenze, ma la distanza non mi pesa perché ci vediamo sempre almeno una volta a settimana.