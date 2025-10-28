La nuova vita di Mirko Brunetti: “Ho chiuso con la Tv, dovevo staccare la spina. Oggi vivo a Londra per fare l’attore”

Mirko Brunetti racconta a Fanpage.it la sua nuova vita dopo la lunga storia d’amore con Perla Vatiero entrata nelle case degli italiani con Temptation Island e il Grande Fratello. Ha deciso di mettere un punto al mondo della tv: vive a Londra dove studia per diventare attore. Con lui c’è Silvia, la nuova fidanzata, con la quale sta già costruendo un futuro insieme.

Dopo la lunga e chiacchieratissima esperienza televisiva, Mirko Brunetti ha chiuso il capitolo reality e lasciato l'Italia. Come concorrente di Temptation Island 2023 e poi del Grande Fratello 2023/2024 è entrato nelle case degli italiani con le sue vicende sentimentali: a far chiacchierare la sua storia d'amore con Perla Vatiero e il triangolo con Greta Rossetti. In un'intervista a Fanpage.it ha ammesso di aver voluto mettere un punto al mondo della televisione: l'eccessiva esposizione mediatica "era difficile da gestire", e oggi ha ripreso in mano la sua vita trasferendosi a Londra e trovando il suo "posto nel mondo" studiando recitazione. Si è lasciato alle spalle il passato sentimentale, di cui ha preferito non parlare, e oggi studia per diventare attore. Con lui in Inghilterra c'è Silvia Ghio, la nuova fidanzata con la quale sta già costruendo un futuro: "Ha 24 anni ma è una donna, ho cercato di proteggerla dalla mia esposizione mediatica".

Da dove nasce la decisione di trasferirti a Londra?

È nata quando ho iniziato a studiare recitazione a Roma, l'anno scorso. La città ha superato di gran lunga le aspettative. Sto qui da un mese circa, sono arrivato il 23 settembre ed è bello vivere qui, la città, e anche il percorso di studi che sto seguendo.

Cioè, cosa studi?

Cinema. A Roma studiavo un mix tra teatro e cinema, mi ha dato le basi. Poi quest'anno ho deciso di intraprendere un percorso che si concentra sul cinema. Londra è tra le città più importanti per lo studio della recitazione. Voglio fare l'attore.

Mi sembra che tu non abbia mai avuto esperienze del genere. Quando hai scoperto questa passione?

È nata all'improvviso l'anno scorso, e ho trovato il mio posto nel mondo. La recitazione mi fa sentire me stesso al 100 %, mi fa stare bene, mi migliora sotto tanti punti di vista. Studio per farmi trovare pronto.

Dopo Temptation Island e il Grande Fratello ti sei allontanato dalla televisione. Cosa ti ha spinto a mettere definitivamente un punto a quel mondo?

Ho voluto staccare la spina perché non è stato facile ritrovarmi in quel boom mediatico. Non voglio sembrare presuntuoso, ma è stato difficile da gestire. Ho voluto riprendere in mano la mia vita reale. Ho pensato a me, a rivivere la vita da 28enne, senza il peso dei social, o di qualcuno.

Come ti comporteresti, allora, davanti alla proposta di un nuovo reality?

Più di quello che ho fatto, non posso fare. Ho partecipato a due reality importanti, e dopo il GF non ho mai pensato di fare altro.

Tornassi indietro alle tue esperienze in tv, rifaresti tutto o c'è qualcosa di cui ti sei pentito?

Ho sempre cercato di vedere il lato positivo delle cose. Rifarei tutto perché mi ha portato qui, ad oggi. Sono felice, ho una persona vicino con cui sto davvero bene e quindi sì, rifarei tutto. Cambierei solo il trattamento che ho riservato a me stesso. Mi sarei difeso di più, avrei dovuto tenere il punto su alcune cose. Avrei dovuto pensare più a me.

Ti senti cambiato da allora?

Sì, dubitavo di me stesso e oggi non lo faccio più. Mi sono criticato troppe volte, cercavo di essere perfetto.

Hai accennato alla tua nuova storia d'amore, con Silvia Ghio. Come vi siete conosciuti?

L'ho conosciuta l'anno scorso in accademia, il primo giorno di studi. È arrivata all'improvviso, ero nel mio "chill", ed è stato tutto così naturale. Sono felice di averla incontrata.

Vivete insieme a Londra?

Sì, e frequentiamo la stessa scuola. Condividiamo anche questo percorso di vita ed è bello avere questa passione in comune. È solare, premurosa, ci capiamo senza parlare.

Quando avete reso pubblica la vostra storia, vi siete scontrati con i commenti dei ‘Perletti' che sostenevano te e Perla Vatiero. Come ha reagito Silvia a quella esposizione mediatica?

Nonostante abbia 24 anni, è una vera donna. L'ha affrontata con tanta maturità, non è stato facile perché lei non veniva da quel mondo. Ho cercato di proteggerla, non era giusto che dovesse prendersi colpe o cose brutte per colpa mia. Ci siamo dati i nostri tempi, non dovevamo dare risposte a nessuno. Io ho subito cose folli, è stato brutto dover prendere provvedimenti nonostante fosse passato tempo (dalla partecipazione al Grande Fratello, ndr).

Oggi immagini un futuro con Silvia?

Sì, assolutamente. Ci sono tutte le basi e i presupposti per costruire un futuro insieme.