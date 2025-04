video suggerito

Simona Tagli ha rotto il voto di castità: “Sposerò Francesco Ambrosoli, il padre di mia figlia Georgia” Ospite di Storie di Donne al Bivio, Simona Tagli ha raccontato di aver rotto il voto di castità e che presto convolerà a nozze con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Georgia, con cui in passato ha vissuto un turbolenta separazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Tagli ha rotto il voto di castità dopo quasi 20 anni e convolerà a nozze con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Georgia. Ospite di Storie di Donne al Bivio, nella puntata che andrà in onda il prossimo 3 maggio, la showgirl ha parlato della sua vita privata e del matrimonio che presto celebrerà.

Simona Tagli si sposa con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia

Nello studio di Monica Setta, Simona Tagli ha raccontato di aver rotto il voto di castità con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Georgia, con cui è tornata ad avere una relazione in seguito a una separazione piuttosto turbolenta. I due si sono conosciuti più di 20 anni fa e, poco dopo, si sono innamorati e hanno costruito una famiglia: "Ci siamo conosciuti ventitré anni fa, quando presentavo il Giro d'Italia. Ho faticato per conquistarlo, ma poi una sera lui si decise a portarmi a cena sul lago e ci innamorammo. Abbiamo voluto da subito nostra figlia Georgia, che è arrivata dopo un paio di anni. Ma, come spesso accade, la figlia ci ha diviso invece di unirci".

L'arrivo di una figlia ha cambiato i loro equilibri di coppia portandoli ad allontanarsi: "Francesco avrebbe voluto che io smettessi con lo spettacolo e per un certo periodo l'ho fatto, dedicandomi solo a lei". I due si sono così separati, ma di recente è scoppiata di nuovo la scintilla, fino alla decisione di convolare a nozze: "Nel cuore era rimasto solo lui. E quando pochi mesi fa, riaccompagnandomi a casa, una sera mi ha baciato tutto è tornato come prima. Avevo pregato tanto la Madonna di Fatima che mi facesse tornare con Francesco e ora che è successo sono al settimo cielo". Le nozze saranno celebrate il 13 maggio 2026 e sarà proprio Georgia, oggi 19enne, a portare le fedi nel grande giorno dei genitori.

La scelta di fare voto di castità

Simona Tagli ha fatto voto di castità nel 2009 e ne aveva parlato quando ha partecipato al Grande Fratello. Ad Alfonso Signorini aveva spiegato: "Io ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo. Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi". Oggi, se dovesse arrivare un uomo nella sua vita, "dovrebbe stravolgerla" per sciogliere il voto.