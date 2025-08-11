Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposano, un anello faraonico per il grande annuncio

CR7 e Georgina Rodriguez si sposeranno dopo nove anni di fidanzamento e cinque figli. La foto dell’anello pubblicato da lei: “Sì, lo voglio in questa e in tutte le mie vite”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposeranno. La modella spagnola ha condiviso su Instagram una foto di un imponente anello di diamanti, confermando le voci che circolavano da mesi. La coppia, insieme dal 2016 e genitori di cinque figli, aveva già lasciato intendere in passato che il matrimonio sarebbe arrivato “al momento giusto”.

L'anello da "oltre un milione di dollari"

Un momento che sembra arrivato con una testimonianza affatto sobria: l’anello, stimato oltre un milione di dollari secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dei fan in tutto il mondo. "Sì, lo voglio, in questa e in tutte le mie vite", ha scritto Rodriguez in accompagnamento alla pubblicazione della foto.

La storia tra Ronaldo e Georgina

Dopo quasi nove anni di amore e cinque figli, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez faranno finalmente il grande passo. La modella spagnola ha mandato in tilt i social pubblicando uno scatto con un anello di diamanti da capogiro. Un gioiello che sancisce ancora una volta il loro amore, una storia iniziata nel 2016 in una boutique di Madrid e cresciuta tra trasferimenti da sogno e momenti familiari condivisi con Cristiano Jr., i gemelli Eva e Mateo, Alana Martina e la piccola Bella Esmeralda.

Le voci su un matrimonio segreto

Per anni Ronaldo, attualmente impegnato in Arabia Saudita con la sua squadra dopo anni trascorsi nei principali campionati europei, aveva scherzato sul matrimonio dicendo che sarebbe arrivato “quando ci sarebbe stato il click giusto”. Nei mesi scorsi erano circolate anche voci di un presunto matrimonio segreto celebrato tra i due, una cerimonia nascosta, diceria alimentata anche da una dichiarazione fraintendibile di Ronaldo a fine 2024, quando aveva parlato di Rodriguez come di "sua moglie". Voci mai confermate e smentite con questa fotografia, che è solo l'antipasto di una cerimonia presumibilmente faraonica da celebrarsi nei prossimi mesi, di cui non si conoscono ancora dettagli.