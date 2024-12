video suggerito

Cristiano Ronaldo alimenta i sospetti sul matrimonio segreto con Georgina usando la parola sbagliata Cristiano Ronaldo ha alimentato i dubbi relativi ad un possibile matrimonio segreto e lontano dalle telecamere con la sua compagna Georgina Rodriguez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I premi ormai non fanno quasi più notizia per Cristiano Ronaldo. A Dubai, il campione portoghese ex di Sporting, United, Real e Juventus, è stato insignito del titolo di miglior giocatore dell'anno e miglior bomber di sempre ai Globe Soccer Awards 2024. Due riconoscimenti celebrati insieme alla sua famiglia e all'inseparabile Georgina Rodriguez. Durante il discorso di ringraziamento CR7 ha fatto riferimento alla compagna, con la parola "sbagliata".

Cristiano Ronaldo chiama Georgina Rodriguez con la parola sbagliata

Infatti il centravanti che sta segnando gol a raffica come sempre con la maglia dell'Al Nassr ha festeggiato i due trofei così: "È un grande piacere vincere questo trofeo. Mio figlio maggiore è qui, mia moglie anche. Lei è il mio adorabile supporto sempre, per continuare a giocare. Tra un mese avrò 40 anni, ma non ho ancora finito".

Ronaldo e Georgina si sono sposati di nascosto?

Il chiamare Georgina con la parola "moglie" ha inevitabilmente alimentato i sospetti sul possibile matrimonio segreto tra Cristiano Ronaldo e Rodriguez, visto che i due non si sono mai legati per sempre in pubblico. Le voci sulle nozze già avvenute lontano da occhi indiscreti già impazzano da molto tempo, e il fatto che il bomber definisca la sua inseparabile compagna come "moglie" non può che rappresentare un indizio del tutto.

I due sono molto legati e stanno insieme dal 2016. Georgina è la madre di due dei figli del calciatore portoghese e la matrigna degli altri tre figli. Una famiglia molto unita, con Rodriguez che accompagna Cristiano praticamente sempre.

Già in occasione di un intervento al podcast WHOOP, Cristiano dichiarò: "Prendo il mio caffè quando inizio la mia giornata. È la mia routine… al mattino, prendo il mio caffè, parlo con i miei figli, con mia moglie e inizio la giornata". E non sono mancate anche situazioni che hanno visto i due indossare quelle che apparentemente sembravano fedi nuziali.