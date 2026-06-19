Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: prima uscita ufficiale a Madrid dopo la riconciliazione

Alvaro Morata e Alice Campello hanno sfilato mano nella mano sul red carpet dell’evento “La Plaza New” nella capitale spagnola. Finisce così il lungo periodo di crisi per la coppia, che ha deciso di concedersi una terza possibilità dopo la rottura dello scorso anno.

È ufficialmente tornato il sereno tra Álvaro Morata e Alice Campello. Dopo mesi di indiscrezioni, allontanamenti e voci di un imminente divorzio, la coppia ha scelto la cornice di Madrid per formalizzare il ritorno di fiamma. L'occasione è stata l'inaugurazione e presentazione di "La Plaza New", evento durante il quale l'attaccante del Como e l'imprenditrice veneta hanno sfilato sul red carpet mano nella mano, concedendosi poi ai presenti tra selfie, autografi e sorrisi che confermano il superamento della crisi.

Il red carpet a Madrid

L'apparizione pubblica rappresenta la prima uscita ufficiale della coppia dopo mesi particolarmente complessi. In realtà, i loro sostenitori più attenti avevano già intercettato i segnali di un riavvicinamento qualche settimana fa, quando i due erano stati avvistati insieme tra il pubblico del concerto di Bad Bunny allo Stadio Civitas Metropolitano di Madrid. Quella che sembrava essere una gestione pacifica del post-separazione si è rivelata la base per una vera e propria riconciliazione. I due hanno deciso di riprovarci, intenzionati a dare una nuova possibilità al loro matrimonio e alla loro famiglia.

La loro storia: dai quattro figli alla crisi

La storia tra i due è da sempre una delle più seguite a livello internazionale. Sposati dal giugno 2017, dal loro legame sono nati quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella, nata a inizio 2023. Il rapporto ha vissuto una forte battuta d'arresto nell'estate del 2024, quando in concomitanza con il trasferimento di Morata al Milan arrivò l'annuncio della separazione. Dopo un primo tentativo di riavvicinamento nel corso del 2025, l'inizio del 2026 aveva visto un ulteriore allontanamento, coinciso anche con il successivo passaggio del calciatore al Como. Nel corso di questi due anni di alti e bassi, sia Morata che Campello hanno fermamente e ripetutamente smentito le voci relative a presunti tradimenti o all'intrusione di terze persone, parlando piuttosto di incomprensioni caratteriali. Nonostante la distanza, i due hanno sempre mantenuto un legame di profondo rispetto per il benessere dei figli, fino alla decisione di oggi di ridefinire il loro futuro insieme.