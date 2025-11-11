Cristiano Ronaldo vi sfida: “Ditemi una persona più famosa di me nel mondo”. Noi ci abbiamo provato

Cristiano Ronaldo ha affermato nel corso dell’intervista a Piers Morgan di essere senza alcun dubbio “la persona più famosa al mondo” e ha sfidato chiunque a trovarne una più famosa di lui. Voi ci riuscite? Noi ci siamo impegnati…

Cristiano Ronaldo non ha dubbi, lo dice con la stessa sicurezza con cui tuttora a 40 anni continua a segnare a manetta con la maglia dell'Al Nassr e del Portogallo: è lui la persona più famosa al mondo. Il campione lusitano va oltre, sfidando chiunque a trovare qualcuno più famoso di lui in questo momento sul pianeta. Una sfida lanciata nel corso dell'intervista con l'amico Piers Morgan e che abbiamo raccolto: alla fine, la conclusione è che è molto difficile dare torto all'ex Juve e Real.

La sfida di Cristiano Ronaldo: "Nessuno è più famoso di me nel mondo"

Metti la classica giornata in redazione: esce la seconda parte dell'intervista di Ronaldo con l'affermazione in questione e si scatena il dibattito tra i presenti, sempre più animato. C'è chi fa i nomi più disparati, chi scrive un messaggio alla mamma in rappresentanza della famosa ‘casalinga di Voghera', chi chiede al figlio piccolo, chi alla moglie o al marito. Chi scrive questo pezzo, e in quel momento già lo ha in mente, esce dalla redazione con un solo pensiero in testa: lungo il percorso verso casa fare la stessa domanda a bruciapelo a chiunque, dal salumiere al portiere dello stabile, "dimmi chi è la persona più famosa al mondo, mi serve un solo nome". Ma è un campione decisamente esiguo e allora serve interrogare l'intelligenza artificiale. Non una, almeno tre che ‘ragionino' in maniera differente.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: è una coppia che davvero in pochi non conoscono

Andiamo con ordine e riascoltiamo lo scambio di battute Ronaldo e Morgan. Tutto è nato quando Cristiano e il giornalista britannico stavano parlando di Donald Trump. "Siete le due persone più famose del pianeta", ha detto Piers, sottolineando che il portoghese è il più seguito su Instagram, con oltre 650 milioni di follower, rispetto ai 38 milioni del presidente americano. Ronaldo allora non ha esitato a mettersi in competizione con Donald: "Faremo un dibattito per il mondo: chi è più famoso, io o Trump?".

Donald Trump è il politico più ’social’ di sempre

"Tu cosa ne pensi?", ha risposto Morgan, al che il cinque volte Pallone d'Oro ha risposto: "Io!". Argomentando poi la sua tesi e allargandola nei confronti di chiunque altro: "Penso che in tutto il mondo, anche nelle piccole isole, mi conoscano più di lui… Penso che al mondo nessuno sia più famoso di me". A quel punto Ronaldo ha lanciato la sfida al suo interlocutore e a tutti: "Dimmene uno! Uno!". Morgan ha risposto nominando tre persone che, secondo lui, avrebbero una fama maggiore se fossero ancora in vita: la principessa Diana, la regina Elisabetta e Nelson Mandela. Ma ovviamente non contano ai fini del discorso di Cristiano, che riguarda l'attualità.

Abbiamo provato a fare una classifica: Ronaldo sapeva bene quello che diceva…

E veniamo al dibattito redazionale e al sondaggio personale verso casa: c'è chi ha detto Trump, chi Messi, non si esce molto da questi nomi di primo acchito. E già il restringere di molto il campo fa capire che l'affermazione di Ronaldo è comunque solida nelle sue basi. Il punto del discorso di Cristiano è che bisogna allargare al massimo possibile – come età, provenienza geografica, estrazione sociale e formazione culturale – lo spettro di indagine. La domanda in questione va dunque posta a un bambino indonesiano e a una impiegata kirghisa, a uno studente senegalese e a un'anziana di Caracas.

Inevitabilmente, i nomi dell'entertainment, spinti molto dai social e dal web in generale, la fanno da padrone: sport, musica e influencer in primis, la politica è dietro (Trump è la clamorosa eccezione di quest'epoca), così come cultura e scienza. Dopo aver interrogato le IA e usando le loro risposte per fare una classifica ovviamente del tutto priva di qualsiasi valenza oggettiva e men che meno scientifica, esce fuori questo: Ronaldo è primo o tra i due o tre primi, considerando la questione da più di un parametro.

Ronaldo e Messi ritratti in India: sono icone sportive globali

Poi c'è un ristretto gruppo di ‘altre persone molto famose', a cominciare da Leo Messi, che rispetto a Ronaldo sconta il fatto di essere meno ‘social'. E ancora: Taylor Swift pescando dal campo musicale e Kylie Jenner dal mondo degli influencer. Presenti anche Donald Trump ed Elon Musk.

Taylor Swift è subito dietro Ronaldo quanto a fama nel mondo

Scendendo qualche gradino, si trovano LeBron James, Dwayne ‘The Rock' Johnson, Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna, Bad Bunny. Dunque Ronaldo sapeva bene quello che diceva quando ha lanciato la sfida, con buona pace di chi gli dà dello sbruffone arrogante. Adesso provateci voi a trovare qualcuno più famoso di lui…