Cristiano Ronaldo impazzisce e getta la maglia in tribuna: ha segnato un gol da fantascienza

Cristiano Ronaldo ha capito subito di aver fatto qualcosa di mostruoso e ha festeggiato in maniera adeguata: il 40enne campione portoghese è impazzito di gioia, si è tolto la maglia e l’ha lanciata ai tifosi in tribuna.

Un Cristiano Ronaldo così, impazzito di gioia al punto di togliersi la maglia e gettarla ai tifosi in tribuna, lo si è visto raramente. Ma il 40enne campione portoghese, per il quale il termine immortale non basta più, aveva capito anche lui – come tutti gli spettatori del match di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Fateh – di aver appena messo a segno un gol mostruoso, da fantascienza, qualcosa che per lui stesso non è abituale. Negli ultimi anni della sua carriera Ronaldo è sempre più diventato un animale d'area e la gran parte delle reti segnate è avvenuta nei pressi della porta, stavolta l'ex Real e Juventus ha scagliato un tracciante dalla distanza che ha tolto le ragnatele dal sette opposto.

Cristiano Ronaldo prima sbaglia un rigore, poi segna un gol pazzesco

Ronaldo aveva dentro tutta la rabbia per aver sbagliato un calcio di rigore un minuto prima e allora ha pensato di rendere pan per focaccia al portiere avversario, che glielo aveva parato, facendogli una bella fotografia da distanza siderale. Cristiano ha ricevuto palla sul vertice sinistro dell'area dell'Al Fateh, si è accentrato di un paio di passi e ha fatto partire una sassata che si è infilata nell'angolino opposto. A quel punto il campione di Madeira ha dato sfogo a tutto quello che aveva dentro, lanciando la maglia sugli spalti e poi andando a mettersi in posa statuaria sotto la curva. Inevitabile ovviamente l'ammonizione da parte dell'arbitro.

Joao Felix e Coman grandi acquisti per l'Al Nassr di Ronaldo, che è primo a punteggio pieno

Il match è stato vinto in goleada dall'Al Nassr, con una tripletta del caldissimo Joao Felix e il gol dell'altro nuovo arrivato Kingsley Coman a completare il 5-1 finale. Con questi tre punti, la squadra allenata da Jorge Jesus resta prima a punteggio pieno in campionato, avendo ottenuto cinque vittorie nelle prime cinque partite, con quattro lunghezze di vantaggio sull'Al Hilal di Simone Inzaghi, ugualmente imbattuto ma con due pareggi oltre ai tre successi. Per Ronaldo è il gol numero 949 in carriera, il traguardo leggendario dei 1000 si avvicina sempre di più.