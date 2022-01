Tutte le case di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez viste nella serie Netflix Soy Georgina È uscita su Netflix la serie tv Soy Georgina sulla vita di Georgina Rodriguez, modella, influencer e moglie del calciatore Cristiano Ronaldo. Da Madrid a Torino, da Monaco a Lisbona, scopriamo tutte le case, le ville e lo yatch della famosa coppia.

A cura di Clara Salzano

La serie Soy Georgina su Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Soy Georgina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È arrivata su Netflix la serie Soy Georgina sulla vita di Georgina Rodriguez, modella, influencer e moglie del calciatore Cristiano Ronaldo. Nelle puntate della serie si passa da Madrid a Torino, da Monaco a Lisbona, dove si svolge la vita della famosa coppia seguendo le orme dell'attuale attaccante del Manchester. Scopriamo tutte le abitazioni di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

La locandina di Soy Georgina con Georgina Rodriguez

La villa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Madrid

Nella serie Soy Georgina in onda su Netflix, Georgina Rodriguez introduce lo spettatore alla sua vita patinata fatta di ville, jet privato, yacht e vestiti di lusso. La moglie di Cristiano Ronaldo racconta della sua vita prima dell'arrivo del famoso calciatore e del colpo di fulmine che ha dato inizio al loro amore. Oggi la famosa influencer, in dolce attesa, vive nelle varie case di Ronaldo, tra Madrid e Manchester.

La villa di Madrid di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

La villa di Madrid è un'architettura contemporanea così grande che Georgina si perdeva le prime volte che l'aveva visitata.

L’ingresso della villa di Madrid di Cristiano Ronaldo

L'ingresso della villa è caratterizzato da statue di Buddha che introducono al clima di pace e relax che si respira all'interno della casa. Ampi spazi inondati di luce naturale grazie alle grandi vetrate rappresentano gli interni della casa madrilena di Ronaldo e Georgina.

Il salone della villa di Madrid di Ronaldo e Georgina Rodriguez

La casa è arredata da pochi elementi di design di lusso di grandi dimensioni. Marmo lucente e lampadari di cristallo completano l'arredamento della villa.

Il salone della casa di Madrid

L'elemento più particolare della casa è sicuramente l'enorme garage per le numerose auto sportive e di lusso di Cristiano Ronaldo insieme al campo da calcio regolamentare davanti alla lussuosa abitazione.

Le auto del garage di Cristiano Ronaldo

Dove abitano Cristiano e Georgina a Lisbona, la casa da 7 milioni di euro

Prima degli Europei Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno acquistato una nuova casa a Lisbonada oltre 7 milioni di euro. La lussuosa abitazione sorge nel centro della città in un nuovo condominio esclusivo di cui Ronaldo ha preso l'attico con la piscina.

La casa di Lisbona di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

L'attico portoghese è caratterizzato da una piscina scoperta da cui si può godere di una vista mozzafiato sulla città di Lisbona.

La casa di Lisbona di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

La casa di Cristiano Ronaldo a Torino con piscina, spa e vista panoramica

Gli ultimi anni della vita di Cristiano Ronaldo sono trascorsi a Torino mentre giocava alla Juventus, prima del suo trasferimento al Manchester. Nel capoluogo piemontese l'attaccante portoghese ha portato tutta la famiglia e hanno acquistato una villa moderna mozzafiato.

La villa di Torino di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

La casa di Torino di Ronaldo e Georgina è una villa con piscina, spa e immersa nel verde. La casa sorge in una zona panoramica della città e gode di una terrazza con vista sulla Mole Antonelliana.

La sala da pranzo panoramica nella casa di Ronaldo a Torino

Nella villa di Torino Georgina Rodriguez possiede una cabina armadio con numerose borse di lusso e abiti firmati che tutte le fashion victim vorrebbero avere.

La cabina armadio di Georgina Rodriguez nella casa di Torino

Lo yacht da sogno di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Monaco

Quando non sono a Madrid, Lisbona, Manchester e Torino, Cristiano Ronaldo e Gerogina Rodriguez sono sullo yacht della coppia stazionato nel porto di Monaco di Baviera.

Lo yacht di Cristiano Ronaldo

La lussuosa imbarcazione della coppia è un Azimut Grande 27 metri con interni di design esclusivi, lunghe superfici vetrate e ampi spazi esterni in cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez trascorrono le vacanze con la famiglia e gli amici.

Il salone dello yacht di Cristiano Ronaldo

Com'è fatta la casa di Cristiano Ronaldo a Manchester

Non si hanno molte informazioni sull'abitazione di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Manchester. Le poche immagini condivise mostrano una casa in mattoni rosse e spazio per le auto di lusso del noto calciatore. Il trasferimento nel Regno Unito è tuttavia avvenuto da poco per cui siamo certi che nei prossimi tempi sarà possibile scoprire altri dettagli.