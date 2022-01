Georgia Rodriguez prima di Cristiano Ronaldo: “Abitavo in uno sgabuzzino, la mia vita è cambiata” In attesa di raccontarsi a tutto tondo nella nuova docu-serie targata Netflix ‘Son Georgina’, la compagna di CR7 lancia una sguardo al passato e racconta: “Il mio arrivo a Madrid è stato orribile”.

A cura di Giulia Turco

La vita di Georgina Rodriguez prima di essere Lady Ronaldo. In attesa di raccontarsi a tutto tondo nella nuova docu-serie targata Netflix ‘Son Georgina’, la compagna di CR7 lancia una sguardo al passato e rivela una breve anteprima della serie tramite il suo profilo Instagram.

Prima vendeva borse, ora le colleziona

Presto sarà mamma di due gemellini, un maschietto e una femminuccia, ma Georgina Rodriguez a 27 anni è già mamma di Alana Martina, la primogenita nata dall’amore con Cristiano Ronaldo. Una storia d’amore che ha cambiato letteralmente la vita all’influencer, che non ha paura ad ammetterlo. “Il mio arrivo a Madrid è stato orribile”, racconta nel primo spezzone della docu-serie online su Instagram. “Continuavo a cercare un appartamento economico, il mio budget era di 300 euro al mese. Fino a quando sono arrivata in qui appartamento che prima era uno sgabuzzino, freddissimo d’inverno e caldo d’estate”, confessa. “Il giorno in cui ho conosciuto Cristiano, la mia vita è cambiata”. Il cambiamento radicale è ostentato anche nei cartelloni pubblicitari che compaiono nello spot della serie. Sulla locandina, una gigantografia della nuova Georgina, campeggia la scritta “Prima vendeva borse a Serrano, ora le colleziona”.

Georgina Rodriguez incinta di due gemelli

Prima lavorava come commessa, ma anche ora che è mamma di una bambina e due futuri gemellini di Cristiano Ronaldo, Georgina non cancella le sue origini: “Per me è molto importante ricordare da dove vengo”, racconta l’influencer che collabora con una Ogni spagnola per la protezione dell’infanzia. D’altronde Georgina è amante dei bambini, visto che vive insieme alla sua numerosissima famiglia e adora fare la mamma. La notizia dell’arrivo dei due gemelli è stata rivelata dalla coppia lo scorso ottobre, con la foto dell’ecografia: “Il nostro cuore è pieno d’amore”.