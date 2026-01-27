Georgina Rodriguez festeggia il compleanno con l’orologio in oro e diamanti da 50 mila euro

Nata il 27 gennaio 1994, oggi Georgina Rodriguez compie 36 anni. Non potevano mancare gli auguri del fidanzato e promesso sposo Cristiano Ronaldo: i due convoleranno a nozze molto preso, anzi il loro matrimonio è tra i più attesi dell'anno. Il calciatore, in Arabia Saudita per impegni di lavoro, ha condiviso sui social una dedica per la compagna definendola "la donna della mia vita". L'influencer e imprenditrice argentino-spagnola ieri era negli Stati Uniti, in visita direttamente alla Casa Bianca per la première del film di Brett Ratner dedicato a Melania Trump, oggi si sta godendo la giornata in suo onore: è la festeggiata.

E come ogni compleanno che si rispetti non poteva mancare un degno regalo per celebrare la ricorrenza. Da appassionata di gioielli, griffe e borse ovviamente la scelta è caduta su un orologio, uno degli accessori di cui è più appassionata e che non manca mai nei suoi outfit di lusso. Possiede una collezione di enorme valore, con le creazioni delle più grandi Maison del settore. E condivide questa passione col compagno, a sua volta patito di orologi da centinaia di migliaia di euro. La new entry della collezione è un Rolex.

Il Rolex di Georgina Rodriguez

Nelle Instagram Stories dopo aver mostrato il biglietto di auguri realizzato dai figli in suo onore, la festeggiata ha fatto vedere questa creazione del marchio, uno dei più noti quando si parla di orologi. Il Datejust fu creato e messo sul mercato la prima volta nel 1945: è tra i modelli più classici ed eleganti, un pietra miliare nella storia dell’orologeria in quanto primo orologio da polso cronometro. Il brand lo ha nel tempo reinventato più volte, dandogli tocchi sempre più moderni e distintivi: con pietre preziose, in madreperla, con lunette lisce o bombate e così via. È stato al polso di grandi nomi del calibro di Winston Churchill, Dwight D. Eisenhower e Martin Luther King.

Quello di Georgina Rodriguez è il Datejust 31 in oro giallo e diamanti con il quadrante nella colorazione rosso ombré. Questo design riprende uno di quelli più iconici e storici del brand, molto in voga negli anni Ottanta e poi rilanciato nel 2019: prevede appunto un quadranti con dégradé concentrico, lavorazione che richiede molta precisione per ottenere questo effetto di transizione così armonioso del colore verso l'esterno, via via più scuro. I diamanti sono invece incastonati in un anello mentre il cinturino è il bracciale President a tre elementi semicircolari. Costa 53.350 euro sul sito ufficiale.