Cristiano Ronaldo e l’orologio extra-lusso che può comprare lavorando un solo giorno

CR7 s’è presentato alla cerimonia dei Globe Soccer Awards indossando un accessorio che in pochi possono permettersi. E non è nemmeno il più costoso della sua collezione di cronografi esclusivi.

Un Patek Philippe Nautilus in oro bianco 18 carati tempestato di diamanti. È l'orologio del valore di 700 mila euro che Cristiano Ronaldo aveva al polso durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards. Un cronografo extra-lusso (Ref. 5980/1400G), prodotto in edizione limitata e su ordinazione per collezionisti di alto profilo, che CR7 può permettersi senza remore. Per acquistarlo gli basta "lavorare" un giorno (o poco più) e non è nemmeno il più costoso della serie di accessori che porta al polso nel corso di eventi sportivi, commerciali, mondani. Lui può, considerati i guadagni stimati in base al contratto biennale (accordo fino al 2027) che ha stipulato con l'Al-Nassr: circa 600 milioni di euro complessivi spalmati su due anni, compresi bonus e partecipazioni azionarie oltre a una serie di benefit che pure rientrano nella nuova intesa stipulata nell'estate scorsa.

La collezione di orologi di Cristiano Ronaldo ha un valore straordinario

Nella bacheca di CR7 figurano accessori molto pregiati, tutti esclusivi e che in pochi possono avere. Non sono orologi ma opere d'arte di alta ingegneria orafa, eccone alcuni: un Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial del valore di circa 1,56 milioni di euro, un Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon del valore di 1,38 milioni, un Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition che sfiora il milione di euro (920.000 euro), un Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow del valore di circa 885.000 euro e un Rolex GMT-Master II “Ice” che ha un prezzo di quasi 740.000 euro.

Un giorno di "lavoro" è sufficiente per acquistare un accessorio così costoso

Le cifre che Cristiano Ronaldo incassa sono da capogiro, importi da mille e una notte che appartengono al mondo dei sogni e l'uomo comune può solo leggere restando a bocca aperta. Ecco perché, alla luce degli introiti, almeno quelli strettamente derivanti dalla sua attività di calciatore dell'Al-Nassr, non stupisce se gli bastano una sessione di allenamento quotidiana e qualche ora di esercizi in palestra per pagare (anche) quel modello di Patek Philippe Nautilus sfoggiato in occasione della premiazione che s'è svolta a Dubai.

Leggi anche L'aura debordante di Cristiano Ronaldo è quello che succede quando entra in una sala zeppa di campioni

Quanto guadagna CR7? Lo stipendio base che gli viene garantito dal club è di 208,4 milioni di euro all’anno, che va conteggiato assieme a un premio alla firma di 28,7 milioni che sarà a 44,5 milioni per la seconda stagione. Oltre a tutto ciò, Ronaldo è anche proprietario di se stesso… tra le pieghe del contratto, infatti, è stato previsto anche un 15% dell’Al Nassr (del valore di 38,7 milioni di euro).

Il giochino è semplice, semplice… lo si può fare con una calcolatrice azzardando stime approssimative: circa 17 milioni di euro al mese, 4.167 milioni di euro alla settimana, 600 mila circa euro al giorno, 24.806 euro all'ora, 413.4 euro al minuto, 6.89 euro al secondo.