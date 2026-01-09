I matrimoni del 2026: da Aurora Ramazzotti a Vanessa Incontrada, chi indosserà l’abito bianco

Vanessa Incontrada e il compagno di lunga data Rossano Laurini

Il 2026 sarà un anno ricco di matrimoni nel mondo delle celebrity, proprio come il 2024 e il 2025, che pure hanno visto convolare a nozze moltissimi volti noti. Abbiamo visto in abito bianco Diletta Leotta, Cecilia Rodriguez, Lana Del Rey, Ilaria D'Amico, Millie Bobby Brown per fare solo alcuni nomi. L'anno scorso è invece stata la volta del matrimonio per eccellenza, il più atteso e grandioso: quello di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ma è stato tempo di fiori d'arancio anche per Demi Lovato, Sveva Alviti, Veronica Peparini, Venus Williams. L'anno appena cominciato, invece, ha già molte nozze già programmate: diverse coppie sono pronte a salire sull'altare e pronunciare il fatidico sì.

È tempo di consolidare le promesse per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due sono una coppia solida, insieme da circa 8 anni: a fare da Cupido ci ha pensato Sara Daniele, una delle migliori amiche dell'influencer. Non hanno mai visto il matrimonio come una priorità, difatti in questi tanti anni insieme hanno proseguito le rispettive carriere e hanno allargato la famiglia. Sono genitori del piccolo Cesare, nato nel 2023. Forse quella è stata la molla che ha fatto scattare in loro il desiderio di matrimonio e ha spinto Goffredo Cerza a fare alla compagna la fatidica proposta, a cui ha detto di sì. C'è anche una data: il 4 luglio 2026. I preparativi sono in corso da tempo, aiutati da una wedding planner che si sta occupando di tutta l'organizzazione.

Dopo tanti anni insieme sono pronti al matrimonio anche Vanessa Incontrada e il compagno di lunga data Rossano Laurini. I due sono una coppia molto riservata, restia a mostrarsi sui social: proteggono molto la loro quotidianità, la loro intimità familiare, difatti sicuramente opteranno per una cerimonia con pochi amici e famiglia. Le nozze si svolgeranno in Toscana e saranno il loro modo per coronare una relazione che va avanti da ben 16 anni: sono anche genitori di un figlio nato nel 2008, Isal. In questa lunga storia d'amore c'è stato un recente periodo di crisi che li ha visti separati. Sembrava che fosse tutto finito, invece sono riusciti a risolvere la situazione e tornare insieme, più forti di prima.

Un'altra coppia che ha annunciato il matrimonio per il 2026 è quella composta da Sofia Scalia e Luigi Calagna, conosciuti come Me Contro Te. L'evento è già chiacchieratissimo: hanno infatti deciso di coinvolgere i loro fan e di mettere in vendita dei biglietti per poter partecipare. I ticket costano fino a 100 euro. Ma chissà se stavolta sarà davvero la volta buona per i due, che si avvicinano al sì senza mai pronunciarlo. Dalla romantica proposta di matrimonio sono passati cinque anni.

Tra i matrimoni vip del 2026 c'è anche quello epocale di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Per ora l'influencer porta al dito un enorme anello di diamanti, quello della fatidica proposta arrivata dopo 9 anni di fidanzamento e una numerosa famiglia messa sù insieme, con ben 5 figli. Non c'è, però, una data ufficiale.

Hanno invece ufficializzato la data Matilde Brandi e Francesco Tafanelli: per loro nozze previste il 10 novembre 2026. E rimanendo nel mondo calcistico, rumors parlano di un matrimonio imminente anche per Gigi Donnarumma e Alessia Elefante. Spostandoci al mondo della musica, invece, le nozze più attese sono sicuramente quelle di Taylor Swift e Travis Kelce e di Miley Cyrus e Maxx Morando. (anticipazioni).