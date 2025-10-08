Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: “Non c’è così tanto tempo, sono in ansia”

Gossip
Aurora Ramazzotti è nel pieno dei preparativi per il matrimonio con Goffredo Cerza. Dopo la scelta della location, la futura sposa ha rivelato la data del loro grande giorno: “Ho un po’ di ansia, non c’è così tanto tempo e ci sono moltissime cose da fare”.
A cura di Elisabetta Murina
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso la data del matrimonio. Dopo la romantica proposta di nozze lo scorso 1 dicembre, data simbolica nel loro rapporto, la coppia è pronta a fare il grande passo e diventare ufficialmente marito e moglie. I preparativi per il loro grande giorno sono entrati sempre più nel vivo, tra la scelta della location e le prove per l'abito da sposa. I due sono una coppia dal 2018 e sono diventati genitori del piccolo Cesare.

Quando si sposeranno Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

È con una storia Instagram che Aurora Ramazzotti ha annunciato pubblicamente la data delle nozze con Goffredo Cerza. Il giorno scelto è il 4 luglio 2026. "Non c'è così tanto tempo, a me sembrava lontanissimo invece mancano 8 mesi", ha raccontato la futura sposa. L'influencer e conduttrice ha fatto sapere di essere "in ansia" per l'avvicinarsi della data: "Ci sono tantissime cose da fare, ho chiesto aiuto a una wedding planner bravissima".

La coppia ha anche scelto la location nel quale saranno celebrate le nozze: "Abbiamo visitato due regioni e oltre 20 location. Alla fine abbiamo scelto l'ultima, che non dovevamo andare a vedere perché non era disponibile". Se alcuni aspetti come location, musicisti e data sono stati sistemati, Ramazzotti ha fatto sapere che ce ne sono ancora molti altri da organizzare: "Penso che il prossimo passo sarà il catering, il tema delle nozze, ho un sacco di idee delle cose che voglio fare. Sono stata a tantissimi matrimoni, so cosa mi è piaciuto e cosa non voglio che ci sia al mio. Mi sento confident".

Gossip
Gossip
