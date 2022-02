“Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati” Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sarebbero lasciati: erano in crisi da già da diverso tempo ma il tentativo di salvare la storia sarebbe fallito.

A cura di Gaia Martino

Vanessa Incontrada ed il suo compagno Rossano Laurini si sarebbero lasciati dopo 14 anni insieme. L'attrice e l'imprenditore si sono conosciuti anni fa perché lui era sposato con Chiara Palmieri, un'ex grande amica della Incontrada. Nel 2008 è nato il loro figlio, Isal, e secondo quanto rivela Diva e Donna l'amore tra i due sarebbe finito già da diversi anni. Solo ora il settimanale rende nota la separazione, non ancora confermata dai diretti interessati.

Le presunte cause della rottura

Vanessa Incontrada a quanto pare ora è single dopo la separazione da Rossano Laurini. Fa sapere Diva e Donna che la coppia avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia. Le cose sembra non andassero granché già da diversi anni e che l'amore abbia cominciato a vacillare nel corso del primo lockdown: i due in seguito avrebbero provato a riappacificarsi per salvare la storia d'amore, ma senza successo. Da tempo, inoltre, non si mostrano insieme sui rispettivi profili social: l'ultimo scatto di coppia, pubblicato dall'imprenditore, risale al dicembre 2019.

Chi è Rossano Laurini e la storia d'amore con Vanessa Incontrada

Rossano Laurini è un imprenditore, gestisce alcuni locali di Follonica ed è padre di Diletta, nato dal matrimonio con Chiara Palmieri, un tempo grande amica di Vanessa Incontrada. Proprio grazie all'ormai vecchia amicizia è nato l'amore tra i due. L'attrice, che allora fu accusata di aver tradito la sua amica, in un'intervista del 2011 raccontò:

L'amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l'amore e la morte. È così l’amore. Bello perché imprevedibile.

Nel 2008 è nato il figlio, Isal: per lui hanno scelto un nome ebreo per omaggiare un amico di Vanessa e della sorella Alice. Non si sono mai sposati e, secondo quanto si legge su Diva e Donna, sarebbe stata l'emergenza Coronavirus e il lockdown a farli allontanare e disinnamorare.