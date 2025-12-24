stile e Trend
Chi ha firmato la “tuta da sposa” di Valentina Vignali: matrimonio in tenuta da basket

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati con un look coordinato: tuta e sneakers sono un omaggio alla passione comune per il basket.
A cura di Giusy Dente
Immagine

Matrimonio a sorpresa per Valentina Vignali e Fabio Stefanini, che sono diventati marito e moglie presso il Comune di Pesaro, in presenza di pochi amici e parenti. La cerimonia civile ha preceduto di qualche mese quella religiosa: ci sarà infatti un altro rito nuziale il 21 giugno 2026, in programma al Castello di Bracciano. La sposa non ha mostrato i look di questa estate, ma ha già svelato che saranno tre: uno per la funzione, uno per la cena e uno per il taglio della torta.

Anche lei, insomma, ha ceduto alla moda del look multiplo, per scandire i diversi momenti della fatidica giornata: è un trend molto in voga tra le celebrity. Per il matrimonio civile, invece, la cestista ha scelto un outfit davvero anticonvenzionale, ma per lei molto rappresentativo e dal valore simbolico.

Immagine

Marito e moglie sono entrati al Comune in tuta e sneakers! Nessun look principesco dunque per la sposa, niente pizzi, perle e merletti (o almeno non ancora), come di consueto. Valentina Vignali ha scelto una felpa con zip e cappuccio abbinata a un paio di pantaloni oversize coordinati. Il colore tradizionale è stato rispettato: è il bianco. Stesso outfit per Fabio Stefanini, ma in una nuance diversa, il blu.

Perché Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta e sneakers coordinate
Immagine

La sposa non ha rinunciato ad altri due dettagli più tradizionale: il bouquet e il candido velo da sposa. È di Maison Signore: un velo classico, trasparente ma impreziosito con piccole perle. Le tute, invece, sono firmate Hinnominate: è il brand di Belen Rodriguez, fondato assieme ai fratelli Cecilia e Jeremias. Identiche, invece, le scarpe da ginnastica degli sposi: un paio di Nike Jordan.

Immagine

Look curato a puntino anche per il golden retriever della coppia: Muffin era elegantissimo in smoking. L'outfit nuziale sportivo dei neo marito e moglie è un omaggio alla comune passione per il basket. I due, infatti, si sono conosciuti in campo: anche lui è un cestista professionista. Sono stati insieme dal 2011 al 2013, per poi ritrovarsi nell'estate 2024: quell'incontro casuale ha riacceso la scintilla e li ha avvicinati di nuovo. La proposta di matrimonio è arrivata dopo poco tempo, a ottobre 2025, culminando nel sì che hanno appena pronunciato.

Immagine
