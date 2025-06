Georgina Rodriguez in total black, brilla con l’orologio di diamanti da quasi 200mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez

È il compleanno di Netflix e come ogni anniversario importante che si rispetti, non poteva mancare una grandiosa festa per celebrare il traguardo con stile. La piattaforma ha riunito celebrities e partner a Madrid, per un evento che si è rivelato una vera e propria passerella a cielo aperto. Sul red carpet allestito alla Puerta de Alcalá in onore dei 10 anni, ha sfilato anche Georgina Rodriguez.

Il look di Georgina Rodriguez

Non poteva mancare Georgina Rodriguez, al party organizzato in onore dei 10 anni di Netflix. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, ha collaborato con la piattaforma, realizzando la docuserie che porta il suo nome: uno spaccato sulla sua vita e la sua quotidianità, di cui sono state realizzate tre stagioni. La modella ha scelto un look total black di un brand che ama particolarmente, di cui indossa spesso le creazioni, perché incarna molto bene il suo stile seducente.

Georgina Rodriguez in Dolce e Gabbana

Ha puntato su un abito vintage Dolce & Gabbana del 2019 realizzato in seta nera, composto da corpetto stile bustier con coppe imbottite, spalline larghe, dettagli stringati e gonna midi aderentissima, con gli stessi dettagli. Il modello è tipico del marchio, che cerca di evocare e riprodurre una certa estetica che rimanda alla donna mediterranea, alla Sicilia, combinando tradizione, spregiudicatezza, femminilità, glamour. La modella ha completato l'outfit da femme fatale con un paio di intramontabili décolleté coordinate, dal tacco a spillo vertiginoso: sono il must have del suo guardaroba.

L'orologio su gemnation.com

E se c'è una cosa da cui Georgina Rodriguez non si separa mai, sono i gioielli preziosi. Ne possiede una vera e propria collezione, di sconfinato valore. È in particolare una fan degli orologi, proprio come il suo compagno. Quello portato sul red carpet del party in onore di Netflix, è un modello di Cartier, uno dei più preziosi. Fa parte di una collezione il cui nome dice già tutto: Heure Du Diamant. È infatti tempestato di pietre preziose su quadrante e cinturino rigido, una sorta di bracciale. Il suo prezzo è un mistero, visto che su molti siti è possibile averlo solo su richiesta. Ma qualcuno lo propone a 180 mila euro. È uno dei più costosi della collezione.