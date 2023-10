Georgina Rodriguez, mai senza orologio: al polso un raro modello da 100 mila euro È nota la passione di Georgina Rodriguez per gli orologi di lusso, come il compagno Cristiano Ronaldo. Il Rolex sfoggiato al polso ha un valore da capogiro.

Il Rolex Daytona di Georgina Rodriguez

Archiviata la parentesi della Settimana della Moda, Georgina Rodriguez ha fatto ritorno a casa, in Arabia Saudita. La compagna di Cristiano Ronaldo è stata ospite di Loewe alla Paris Fashion Week: il brand ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2024. Lei è sempre in prima fila quando si tratta di Maison del lusso: è nota per il suo sconfinato guardaroba fatto di abiti, scarpe e borse griffati. Ha una passione sfrenata anche per i gioielli preziosi: possiede una collezione notevole di orologi, passione che condivide col calciatore.

Gli orologi di Ronaldo e Georgina

Al polso di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo non manca mai l'orologio e si tratta sempre di accessori pregiati e costosi, gioielli dal valore da capogiro. Il calciatore ha una notevole collezione: possiede un Montres Breguet doppio Tourbillon (valore di mercato di 720 mila euro) e un Franck Muller 7008 tempestato di diamanti (da circa 2 milioni di euro).

Rolex Daytona

Nella collezione di lei, invece, spicca una creazione firmata Hublot da oltre 90 mila euro (che ha indossato al compleanno dei figli) e il rarissimo Brilliant Skeleton Northern Lights di Jacob & Co., che ha portato con sé nella vacanza in Sardegna di questa estate. Sul sito ufficiale costa 66 mila euro: ne sono stati prodotti solo 101 pezzi e uno lo possiede Rihanna. Per un'appassionata come lei, non poteva certo mancare almeno un Rolex nella collezione!

Georgina Rodriguez col Rolex Daytona (ottobre 2023)

Quanto costa il Rolex di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez è solita condividere sui social le sue giornate: lo shopping, i viaggi, le sfilate, le vacanze, le feste, la quotidianità con gli amati figli. Ha portato con sé fan e follower anche nel dietro le quinte del suo ultimo progetto: un videoclip musicale di cui è protagonista. In una delle ultime foto condivise su Instagram, spicca al suo polso un orologio che non passa certo inosservato. Inconfondibile è anche il famoso bracciale Juste un Clou di Cartier.

Georgina Rodriguez col Rolex Daytona (gennaio 2023)

L'orologio è un Rolex Daytona in oro giallo 18 carati con quadrante verde. Lo possiedono diverse celebrity: Drake, Zlatan Ibrahimovic, Adam Levine. Il gioiello coniuga tecnologia all'avanguardia ed elementi di design pregiatissimi, difatti è un oggetto da collezione molto ambito per gli appassionati di orologeria. È stato lanciato sul mercato nel 2016 per commemorare il 50esimo anniversario della linea Daytona, ma non è più in produzione. È soprannominato Rolex Daytona "John Mayer", ma non ha nulla a che fare con il musicista e non è un'edizione limitata che gli rende omaggio.

Georgina Rodriguez col Rolex Daytona (gennaio 2023)

Il cantautore, però, ha una grande passione per gli orologi di fascia alta e anche lui possiede questo modello. Quando lo ha mostrato durante un video su un sito specializzato in orologeria, pare che le relative quotazioni siano immediatamente schizzate alle stelle. Il prezzo di listino era, in origine, circa 37 mila euro, ma il suo valore ha subito un'impennata anche data la difficoltà di reperirlo, la sua rarità. Oggi il suo valore di mercato, navigando sui siti specializzati, si aggira attorno ai 100 mila euro.